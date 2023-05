Die Kreis­grup­pe Forch­heim des Bund Natur­schutz (BN) stif­tet eine Lin­de für den Kai­ser-Hein­rich Spielplatz

Schmuck sieht sie aus, die neu gepflanz­te Lin­de am Spiel­platz an der Kai­ser-Hein­rich-Stra­ße. Am Sams­tag, dem 29.4.2023 ver­sam­mel­ten sich Mit­glie­der und Freun­de des BN, um das 50jährige Bestehen der Kreis­grup­pe mit der Pflan­zung eines Lin­den­bau­mes zu fei­ern. Frau MdB Lisa Badum wür­dig­te die Lei­stun­gen des BN für die Ent­wick­lung des Krei­ses zu mehr Natur­schutz und den Ein­satz des Ver­eins für Natur und Umwelt. Herr Jonas Kauf­mann, der Regio­nal­be­treu­er des BN für Ober­fran­ken spann­te einen Bogen von der kul­tu­rel­len Bedeu­tung der Lin­de bis hin zur Bedeu­tung als Sym­bol des BN. Schließ­lich hob der Kreis­vor­sit­zen­de, Herr Dr. Ulrich Buch­holz, die Sym­bol­kraft der Lin­de als „Hoff­nungs­baum“ her­vor, ver­bun­den mit dem Wunsch, dass die Lin­de inmit­ten des Spiel­plat­zes für die Kin­der und ihre Fami­li­en ein Ort der Begeg­nung wer­den möge. Er dank­te den eben­falls anwe­sen­den Mit­ar­bei­tern des Forch­hei­mer Gar­ten­am­tes, Herrn Geck und Herrn Wilf­ling, für die prak­ti­sche Unter­stüt­zung der Pflan­zung und des Festaktes.

Eben­so wie die Lin­de inmit­ten von Spiel­platz und Wohn­ge­biet sich ent­wickeln wird, so soll auch der BN aus der Mit­te der Gesell­schaft her­aus sei­ne posi­ti­ven Wir­kun­gen ent­fal­ten. Dabei scheut er auch die Kon­fron­ta­ti­on mit der Poli­tik und der Ver­wal­tung nicht, wenn es dar­um geht, um die bes­se­re Lösung eines Pro­jekts zu ringen.