Sie suchen das Exklu­si­ve, das Aus­ge­fal­le­ne und nicht die „Kunst von der Stan­ge?“. Dann nichts wie hin zum Kunst­hand­wer­ker­markt, der mit dem Mot­to „aus­ge­fal­len – aus­ge­zeich­net“ eine kla­re Ansa­ge macht und die Alt­stadt Forch­heims am Sams­tag, 13. und Sonn­tag, 14. Mai 2023 wie­der zum Zen­trum des Krea­ti­ven und Schö­nen wer­den lässt.

In den Ate­liers und klei­nen Manu­fak­tu­ren der rund 100 Kunsthandwerker*innen aus Deutsch­land, Öster­reich, Tsche­chi­en und Polen sind in den ver­gan­ge­nen Wochen und Mona­ten indi­vi­du­el­le, nach­hal­ti­ge und hand­ge­mach­te Uni­ka­te ent­stan­den, die auf dem Markt ganz exklu­siv erwor­ben wer­den können.

Wer das Beson­de­re und Außer­ge­wöhn­li­che liebt und kunst­hand­werk­li­che Qua­li­tät schätzt, wird hier fün­dig wer­den. Es gibt form­voll­ende­te (Gebrauchs-)Keramik eben­so zu ent­decken wie zer­brech­li­che Uni­ka­te aus durch­schei­nen­dem Glas oder kunst­voll geschmie­de­te Mes­ser. Hoch­wer­tig­ster, kost­ba­rer Schmuck trifft auf upge­cy­cel­te Hand­ta­schen aus alten Luft­ma­trat­zen, extra­va­gan­te Klei­dung auf fein­stes gedrech­sel­tes Holz.

So beliebt wie der Kunst­hand­wer­ker­markt ist auch der Jazz­früh­schop­pen am Sonn­tag, 14. Mai, ab 11 Uhr im Innen­hof der Kai­ser­pfalz. Nichts für müde Kno­chen sind die „Dixie Bones“, die mit New Hot Jazz von New Orleans über Dixie­land bis zum Swing für nim­mer­mü­de Bei­ne und Fuß­wip­pen sor­gen. Die Band ist in vie­len Clubs zuhau­se und auch bei Festi­vals wie etwa der Jazz­wo­che Burg­hau­sen, der Jazz­night in Mag­de­burg oder dem Dixie­land­fe­sti­val in Dres­den gern gese­he­ner Gast – und am Sonn­tag, 14. Mai, auch in Forch­heim. Für Speis und Trank ist eben­falls gesorgt!

aus­ge­fal­len – aus­ge­zeich­net. Kunsthandwerker*innen in der Kai­ser­pfalz. 13. und 14. Mai 2023, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Ein­tritt 3 Euro

Ver­kehrs­recht­li­cher Hinweis

Im Zeit­raum von Frei­tag, 12. Mai, 12 Uhr bis Sonn­tag, 14. Mai, 21 Uhr, wird der Bereich zwi­schen Wall­stra­ße (Park­platz Amts­ge­richt / Auf­gang Stadt­mau­er-Basti­on), Schul­stra­ße und dem Anwe­sen Satt­ler­tor­stra­ße 38 für den moto­ri­sier­ten Ver­keh gesperrt. Fahrradfahrer*innen müs­sen abstei­gen. Eine Umlei­tung erfolgt über die Karo­lin­ger­stra­ße. Im gesperr­ten Bereich von Satt­ler­tor- und Kapel­len­stra­ße sind die Park­flä­chen nicht nutzbar.

Und wer von Kunst nicht genug bekom­men kann: Am Wochen­en­de 13. und 14. Mai öff­nen 22 Künstler*innen im Land­kreis Forch­heim ihre Ate­liers. Der detail­lier­te Ate­lier­füh­rer des Offe­nen Ate­liers ist zum Down­load unter https://​lra​-fo​.de/​s​i​t​e​/​2​_​a​u​f​g​a​b​e​n​b​e​r​e​i​c​h​e​/​K​u​l​t​u​r​_​S​p​o​r​t​a​m​t​/​F​l​y​e​r​-​O​F​F​A​-​2​0​23- web.pdf?m=1681377744& abrufbar.