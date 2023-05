Wir fei­ern sie auf Festen, sie begeg­nen uns in Bräu­chen, an Gebäu­den und in der Kunst: Hexen, Göt­ter und Dämo­nen. Aber was ver­birgt sich hin­ter den oft­mals unheim­li­chen, schau­rig-schö­nen Wesen und ihren Geschich­ten, die nicht nur in unse­ren Tra­di­tio­nen, son­dern auch in unse­rem All­tag her­um­gei­stern? Und vor allem: Wie wer­de ich „die Gei­ster, die ich rief“, auch wie­der los?

Fas­zi­nie­ren­de Hin­ter­grün­de zu Ritua­len, Sagen und Geschich­ten sowie Tipps und Tricks gegen uner­wünsch­te Pla­ge­gei­ster gibt es bei der Son­der­füh­rung am Don­ners­tag, 11. Mai, um 19 Uhr im Pfalz­mu­se­um Forch­heim. Die Füh­rungs­ge­bühr incl. Ein­tritt kostet 7 Euro.