Der BUND Natur­schutz lädt zu einem Vor­trag über einen ein­zig­ar­ti­gen Natur- und Erho­lungs­raum (fast) im Zen­trum Höch­stadts ein. Es refe­riert der Bio­lo­ge Dr. Hans Kraut­blat­ter. Er behan­delt die The­men Land­schaft, Natur wie Nah­erho­lung und Tou­ri­stik und betrach­tet die Gebie­te Häckersteig/​Dornberg, Treibweg/​Birkach, den Wein­garts­gra­ben und den Son­nen­stuhl. Neben viel loka­ler Infor­ma­ti­on stau­nen Sie über wun­der­ba­re Aufnahmen.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Frei­tag, den 12.05.2023 in der For­tu­na-Kul­tur­fa­brik in Höch­stadt a.d.A. statt. Ein­lass ab 18:30 Uhr, Beginn 19:00 Uhr, Ende 21:00 Uhr. Der Ein­tritt ist frei.