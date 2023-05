Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bre­cher in Wohnung

BAM­BERG. Am Don­ners­tag bra­chen unbe­kann­te Täter wäh­rend der Abwe­sen­heit der Bewoh­ner in eine Woh­nung in Bam­berg ein und stah­len dabei diver­se Gegen­stän­de. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

In der Zeit von 9 bis 17 Uhr ver­schaff­ten sich die Ein­bre­cher mit Gewalt Zutritt zu einer Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus am Regens­bur­ger Ring. Anschlie­ßend durch­wühl­ten sie die Räu­me des Geschä­dig­ten und nah­men meh­re­re Gegen­stän­de im Gesamt­wert von etwa 1000 Euro mit. An der Woh­nungs­tü­re ent­stand zusätz­lich ein Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro. Der 24-jäh­ri­ge Bewoh­ner bemerk­te den Ein­bruch erst, als er nach­hau­se kam und ver­stän­dig­te die Polizei.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt die Ermitt­lun­gen in die­sem Fall und sucht Zeugen:

Wer hat im Ver­lauf des Don­ners­tags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in unmit­tel­ba­rer Nähe des Anwe­sens am Regens­bur­ger Ring 1 in Bam­berg ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­po in Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Schu­he soll­ten aus dem Laden geschmug­gelt werden

BAM­BERG. Zwei Paar Schu­he im Wert von ca. 105 Euro woll­te ein 29-Jäh­ri­ger am Don­ners­tag­mit­tag aus einem Schuh­ge­schäft in der Haupt­wach­stra­ße schmug­geln. Er wur­de von Ange­stell­ten dabei beob­ach­tet und durf­te im Büro auf die Poli­zei war­ten, die die Dieb­stahls­an­zei­ge aufnahm.

Geld­beu­tel wur­den aus Taschen geklaut

BAM­BERG. In einem Lebens­mit­tel­markt in der Würz­bur­ger Stra­ße ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag aus einer in einem Ein­kaufs­wa­gen lie­gen­den Ein­kaufs­ta­sche einen Geld­beu­tel in dem sich ca. 400 Euro Bar­geld befanden.

In dem glei­chen Laden wur­de aus einer Hand­ta­sche, die an einem Rol­la­tor hang eben­falls ein Geld­beu­tel gestoh­len. Dar­in befan­den sich 80 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

BAM­BERG. Aus einer Woh­nung in der Kant­stra­ße wur­de von einem Unbe­kann­ten Bar­geld und Schmuck im Wert von ca. 1.500 Euro entwendet.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Zeu­gen, die am Don­ners­tag zwi­schen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr etwas beob­ach­ten konn­ten. Gesucht wird nach einem ca. 45 Jah­re alten, ca 175 cm gro­ßen Mann mit dunk­len Haa­ren und einen Blau­mann trug. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Bau­ma­te­ri­al von der Bau­stel­le entwendet

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­nach­mit­tag und Don­ners­tag­früh wur­de von einer Bau­stel­le in der Gau­stadter Haupt­stra­ße Bau­ma­te­ri­al im Wert von ca. 480 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Mer­ce­des ange­fah­ren, Fah­rer flüchtet

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mitt­wochs wur­de ein in der Forch­hei­mer Stra­ße abge­stell­ter wei­ßer Mer­ce­des von Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Am Mitt­woch, zwi­schen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter einen Geld­beu­tel samt Inhalt im Wert von etwa 100 Euro. Die 67-Jäh­ri­ge war in einem Dis­coun­ter in der Indu­strie­stra­ße ein­kau­fen und hat­te die Hand­ta­sche an den Ein­kaufs­wa­gen gehängt, in wel­cher sich der Geld­beu­tel befand. Wer kann Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Täter geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Dieb­stäh­le

HEI­LI­GEN­STADT. Ermitt­lungs­be­am­te der Land­kreis­po­li­zei gelang es im Rah­men geziel­ter Ermitt­lun­gen einen 14-jäh­ri­gen Schü­ler zu über­füh­ren. Dem jun­gen Mann wird zur Last gelegt, seit Jah­res­be­ginn meh­re­re Dieb­stäh­le und einen Ein­bruch in eine Kin­der­ta­ges­stät­te began­gen zu haben. Unter ande­rem soll der damals noch 13-Jäh­ri­ge im ver­gan­ge­nen Jahr Bar­geld aus 4 Opfer­stöcken der ört­li­chen Kir­che ent­wen­det haben. Ein ver­such­ter und ein voll­ende­ter Ein­bruch in eine Süß­wa­ren­bu­de am Oster­markt gehen eben­falls auf das Kon­to des Jungen.

Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beträgt ca. 250 Euro.

BISCH­BERG. Ein iPho­ne im Wert von ca. 400 Euro ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter am Mitt­woch, zwi­schen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr aus einem Gar­ten in der Fische­rei. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Smart­phones geben? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

LICH­TEN­EI­CHE. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr eine 59-Jäh­ri­ge die Staats­stra­ße 2190 von Bam­berg kom­mend in Rich­tung Mem­mels­dorf. Die­se woll­te nach links in die Stock­see­stra­ße ein­bie­gen und über­sah einen ent­ge­gen­kom­men­den VW-Fah­rer, wes­halb es zum Zusam­men­stoß kam. Die Fiat-Fah­re­rin wur­de bei dem Unfall schwer ver­letzt, der VW-Fah­rer erlitt leich­te Ver­let­zun­gen. Die nicht mehr fahr­be­rei­ten Pkws wur­den durch Abschlepp­un­ter­neh­men abtrans­por­tiert. Die Sach­scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

STRUL­LEN­DORF. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr ein Rad­fah­rer den Geh­weg ent­lang der Forch­hei­mer Stra­ße in Rich­tung Orts­mit­te, als ein Fuß­gän­ger aus einer Ein­fahrt auf den Geh­weg trat. Beim Ver­such den Fuß­gän­ger aus­zu­wei­chen, tou­chier­te die­ser ein am Fahr­bahn­rad befind­li­ches Fahr­zeug und kam den­noch zum Zusam­men­stoß mit dem 74-Jäh­ri­gen. Die­ser erlitt dadurch leich­te Ver­let­zun­gen. Der 19-jäh­ri­ger Rad­ler blieb unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Mit Haft­be­fehl Gesuch­ten festgenommen

BAY­REUTH. Einen zur Fahn­dung aus­ge­schrie­be­nen Mann nah­men am Don­ners­tag­nach­mit­tag Zivil­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth bei einer Kon­trol­le im Bereich des Haupt­bahn­ho­fes fest. Der Mann sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Kurz vor 18 Uhr geriet der 25-Jäh­ri­ge ins Visier der Zivil­fahn­der. Bei der Über­prü­fung sei­ner Per­so­na­li­en stell­te sich her­aus, dass der Mann von der Staats­an­walt­schaft gesucht wird. Der Mann muss wegen eines räu­be­ri­schen Dieb­stahls eine mehr­mo­na­ti­ge Haft­stra­fe ver­bü­ßen. Poli­zei­be­am­te brach­ten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Laden­dieb­stahl mit hohem Entwendungsschaden

BAY­REUTH. Unbe­kann­te stah­len am Mitt­woch­nach­mit­tag 12 Fla­schen Alko­ho­li­ka in einem Bay­reu­ther Supermarkt.

Bereits am Mitt­woch­nach­mit­tag nah­men zwei bis­lang unbe­kann­te Täter Waren in einem Super­markt in der Bay­reu­ther Gra­ven­reu­ther­stra­ße an sich und ver­lie­ßen das Geschäft ohne die­se zu bezah­len. Anschlie­ßend stie­gen die bei­den Män­ner in einen roten Pkw und fuh­ren in unbe­kann­te Rich­tung davon. Ent­wen­det hat­ten sie 12 Fla­schen alko­ho­li­scher Geträn­ke im Gesamt­wert von über 350,- €.

Per­so­nen, die Hin­wei­se auf die Täter oder deren Fahr­zeug machen kön­nen, wird dar­um gebe­ten, sich mit der PI Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­ver­ur­sa­che­rin unter Alkoholeinfluss

BAY­REUTH. Eine alko­ho­li­sier­te Dame fuhr am gest­ri­gen Abend mit ihrem Pkw gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Die­ses wur­de hier­durch kom­plett beschädigt.

Am gest­ri­gen Abend fuhr eine 64-jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin in der Bay­reu­ther Dr.-Franz-Straße gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Unter­wegs war sie mit ihrem wei­ßen Peu­geot mit Bay­reu­ther Zulas­sung. Das Schild wur­de hier­durch aus der Ver­an­ke­rung geris­sen, es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 50,- €.

Grund für den Zusam­men­stoß könn­te evtl. die Alko­ho­li­sie­rung der Dame gewe­sen sein. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von über 0,6 Promille.

Die Fah­re­rin darf sich nun u.a. wegen eines Ver­ge­hens der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ver­ant­wor­ten, ihr Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

Zen­tra­le Ein­satz­dien­ste Bayreuth

Unter Dro­gen­ein­fluss unter­wegs und zur Fahn­dung ausgeschrieben

SPEI­CHERS­DORF, LKR. BAY­REUTH. Unter Dro­gen­ein­fluss stand Don­ners­tag­nacht ein Auto­fah­rer, den Zivil­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­ten. Zudem bestand eine Fahn­dungs­aus­schrei­bung gegen den Mann.

Gegen 20.15 kon­trol­lier­te die Zivil­strei­fe den 45-Jäh­ri­gen mit sei­nem Fahr­zeug. Hier­bei zeig­te der Mann deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­test bestä­tig­te die erste Ein­schät­zung der Beam­ten, so dass eine Blut­ent­nah­me not­wen­dig war. Bei der wei­te­ren Über­prü­fung stell­te sich her­aus, dass der Mann aus dem Land­kreis Bay­reuth zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben war. Den Gang in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt konn­te der Mann durch Zah­lung der Geld­stra­fe entgehen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Egloff­stein. Im Lau­fe des Don­ners­tag Vor­mit­ta­ges kam es im Orts­teil Bie­ber­bach zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein noch unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher beschä­dig­te eine Natur­stein­mau­er, wel­che auf­grund des Zusam­men­sto­ßes zum Teil umkipp­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich nach dem Zusam­men­stoß vom Unfall­ort ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se (Tel. 09194/7388–0).

Grä­fen­berg. Eine 63-jäh­ri­ge Frau park­te ihren schwar­zen PKW am Don­ners­tag vor ihrem Anwe­sen in der Stra­ße „Am Michels­berg“. Im Zeit­raum von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr, wur­de die­ser von einem bis dato unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher ange­fah­ren und dadurch beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se (Tel. 09194/7388–0).

Göß­wein­stein. In der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 10 kam es am Don­ners­tag gegen 12:00 Uhr zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Eine 74-jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin wur­de hier­bei von einem noch unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer im Vor­bei­fah­ren an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te tou­chiert. Als die Dame die näch­ste Gele­gen­heit nutz­te um anzu­hal­ten konn­te sie den Unfall­ver­ur­sa­cher nicht mehr aus­fin­dig machen, da die­ser sich bereits unbe­rech­tigt ent­fernt hat­te. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­kehrs­spie­gel herausgerissen

ALTEN­KUNST­ADT – BAI­ER­S­DORF, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 12.00 Uhr bis Diens­tag, 10.00 Uhr, riss ein unbe­kann­ter Täter an der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße Bai­er­s­dorf-Wof­fen­dorf einen Ver­kehrs­spie­gel aus der Ver­an­ke­rung. Der Spie­gel konn­te etwa einen Kilo­me­ter wei­ter beschä­digt auf­ge­fun­den wer­den. Der Sach­scha­den liegt bei etwa 400 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Alu­mi­ni­um­ka­bel entwendet

LICH­TEN­FELS – TRIEB. Auf etwa 100 Meter Alu­mi­ni­um­ka­bel hat­ten es unbe­kann­te Täter in der Zeit von 20.04.–28.04.2023 abge­se­hen. Die Die­be ent­wen­de­ten das Kabel im Wert von etwa 4.500 Euro von der Bau­stel­le der Bun­des­stra­ße. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.