Bau­ar­bei­ten an der Kreis­stra­ße BT 4 in Fleckl

Im Kreu­zungs­be­reich an der Och­sen­kopf-Süd­sta­ti­on in Fleckl (War­men­stein­ach) lau­fen der­zeit Bau­ar­bei­ten an der Kreis­stra­ße BT 4. Die Ver­ant­wort­li­chen der Tou­ris­mus­zen­tra­le Fich­tel­ge­bir­ge möch­ten in die­sem Zusam­men­hang dar­auf hin­wei­sen, dass alle Park­plät­ze an der Och­sen­kopf-Süd­sta­ti­on pro­blem­los anfahr­bar und nutz­bar sind.

Auch die Gastro­no­mie in Fleckl sowie das Bull­Head­Hou­se mit sei­nem Bike-Ange­bot haben geöff­net. Ledig­lich die Durch­fahrt durch Fleckl über die Kreu­zung ist gesperrt.

Die Seil­bahn Süd ist täg­lich von 09:30 bis 17:00 geöff­net – hier kön­nen Wan­de­rer und Biker wie gewohnt auf den Och­sen­kopf fah­ren. Der Alpi­ne Coa­ster auf der Nord­sei­te in Bischofs­grün steht täg­lich von 10:00 bis 17:30 Uhr zur Verfügung.

Wie bereits bekannt, ist eine Bahn­fahrt auf den Och­sen­kopf der­zeit nur über die Süd­sei­te mög­lich, da an der Seil­bahn Nord aktu­ell die Umrü­stung auf Zeh­ner- Kabi­nen­bah­nen voll­zo­gen wird. Die Eröff­nung der neu­en Bah­nen auf der Nord­sei­te ist für den 22. Dezem­ber 2023 geplant.