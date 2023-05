Gemein­sam mit Nachbar:innen feiern

Eine gute Nach­bar­schaft macht uns bewie­se­ner­ma­ßen gesund und glück­lich. Dazu gehört, dass wir in unse­rer Nach­bar­schaft wie­der mehr mit­ein­an­der leben statt neben­ein­an­der. Es geht dar­um, dass wir tole­rant und respekt­voll gegen­über unse­ren Nachbar:innen sind und ver­su­chen, ein­an­der zu ver­ste­hen und zu unterstützen.

Um die Bedeu­tung einer leben­di­gen Nach­bar­schaft her­vor­zu­he­ben, unter­stützt die Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forch­heim, das Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus sowie der Senio­ren­bei­rat der Stadt Forch­heim den „Tag der Nach­barn“, der am Frei­tag, den 26. Mai 2023, statt­fin­det. Der Akti­ons­tag ist eine jähr­li­che Initia­ti­ve der neben​an​.de Stif­tung. Unter dem Mot­to „Gemein­sam Nach­bar­schaft gestal­ten” sind alle Nachbar:innen auf­ge­ru­fen, mit klei­nen oder gro­ßen Nach­bar­schafts­ak­tio­nen ein Zei­chen für ein offe­nes und tole­ran­tes Mit­ein­an­der zu setzen.

Die Idee zum Akti­ons­tag ist auf­fal­lend ein­fach: Unab­hän­gig von Her­kunft, Geschlecht, Welt­an­schau­ung, Behin­de­rung, Alter und sexu­el­ler Iden­ti­tät kom­men Men­schen am Tag der Nach­barn zusam­men, knüp­fen neue Kon­tak­te und pfle­gen bestehen­de Freund­schaf­ten – egal ob zu einem Nach­bar­schafts­fest, einem Hof­kon­zert oder einer gemein­sa­men Pflanz­ak­ti­on. Es geht um Aus­tausch und Dia­log und dar­um, die eige­ne Nach­bar­schaft zu einem lebens­wer­ten Ort zu machen.

Sie sind herz­lich zur Teil­nah­me ein­ge­la­den! Inspi­ra­tio­nen, Mit­mach­sets und wei­te­re Infos für die eige­ne Akti­on gibt es unter www​.tagd​er​nach​barn​.de/​d​e​/​i​n​s​p​i​r​a​t​ion.

Bei Fra­gen kon­tak­tie­ren Sie ger­ne Frau Julia Schal­ler, Geschäfts­stel­len­lei­te­rin der Gesund­heits­re­gi­on plus Land­kreis Forch­heim, unter gesundheitsregionplus@​lra-​fo.​de oder Frau Kath­rin Reif, Lei­te­rin des Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­hau­ses in Forch­heim. Tei­len Sie ger­ne auch Ihre Erleb­nis­se am Tag der Nach­barn mit einem Foto und einem kur­zen Erfah­rungs­be­richt unter o.g. Kon­takt­da­ten mit.