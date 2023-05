Ver­an­stal­tun­gen für Ange­hö­ri­ge psy­chisch erkrank­ter Menschen

Psy­chi­sche Erkran­kun­gen neh­men in unse­rer Gesell­schaft zu. Betrof­fen sind nicht nur die Erkrank­ten sel­ber, auch ihre Ange­hö­ri­gen stel­len die­se Erkran­kun­gen vor schwie­ri­ge Situa­tio­nen. Der Sozi­al­psych­ia­tri­sche Dienst INSEL star­tet eine klei­ne Ver­an­stal­tungs­rei­he für Ange­hö­ri­ge psy­chisch erkrank­ter Menschen.

In die­sen Ver­an­stal­tun­gen wer­den Infor­ma­tio­nen über psy­chi­sche Erkran­kun­gen gege­ben und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten auf­ge­zeigt. Es wird auch genü­gend Zeit zum Aus­tausch sein.

The­ma ist am Diens­tag, 9. Mai 2023 „Angst und Depres­si­on“ (Dr. Kör­ner), am Diens­tag, 6. Juni 2023 „Psy­cho­sen und Per­sön­lich­keits­stö­run­gen“ (Dr. Hart­mann-Kist) und am Diens­tag, 4. Juli 2023 „Selbst­für­sor­ge und Pro­fes­sio­nel­le Hil­fe“.

Alle Ver­an­stal­tun­gen begin­nen um 18 Uhr und fin­den in der INSEL Begeg­nungs­stät­te, Bam­ber­ger Stra­ße 21 in Forch­heim statt. Die Tref­fen sind kosten­frei, eine Anmel­dung ist erwünscht unter der Tele­fon­num­mer 09191–7362960.