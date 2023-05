Am Sonn­tag­nach­mit­tag fand wie­der ein Ver­schen­ke-Basar im Bür­ger­zen­trum neben der Chri­stus­kir­che in Forch­heim-Nord statt. Hier bewähr­te sich erneut die gute Zusam­men­ar­beit des Bür­ger­zen­trums unter der Lei­tung von Kath­rin Reif mit der Umwelt­in­itia­ti­ve Forch­heim for Future. Die ersten Gäste war­te­ten schon vor 14 Uhr unge­dul­dig dar­auf, bis das Kaf­fee­trin­ken und Stö­bern end­lich los ging. Ein­lass war ab 14:30.

Alle 25 Tische im hin­te­ren Bereich des Bür­ger­zen­trum waren voll bela­den mit gut erhal­te­nen Din­gen, die Leu­te nicht mehr brauch­ten, aber die noch viel zu scha­de zum Weg­wer­fen waren. Ein reger Aus­tausch ent­stand, es wur­de viel gelacht und gere­det. Alle Alters­grup­pen waren vertreten.

Zwi­schen­durch konn­te man sich bei einer Tas­se Kaf­fee und selbst­ge­backe­nem Kuchen vor­ne in den freund­li­chen Räu­men des Bür­ger­zen­trums oder auf der Ter­ras­se bei herr­li­chem Son­nen­schein erho­len. Dabei ergab sich wie­der die Mög­lich­keit zum Kon­takt und Aus­tausch, was für etli­che Besu­cher wich­ti­ger war, als dass sie wirk­lich Din­ge mit­ge­nom­men hätten.

Am Ende des Nach­mit­tags hat­ten vie­le Din­ge ihren Besit­zer gewech­selt und man sah man nur lächeln­de Gesich­ter: Etwas geschenkt bekom­men macht glück­lich. Schen­ken auch.

Und: Es ist ein akti­ver Bei­trag zum Kli­ma­schutz, wenn die Nut­zungs­dau­er von Din­gen ver­län­gert wird.

Der näch­ste Ver­schen­ke-Basar im Herbst ist schon fest eingeplant.