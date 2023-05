Von der Ver­le­gung der Staats­stra­ße 2205 nörd­lich von Coburg ist auch die Kreis­stra­ße CO 4 zwi­schen den Orts­tei­len Wie­sen­feld und Wei­dach betrof­fen. Hier wird im Zuge der Bau­ar­bei­ten die Kreis­stra­ße an die neue Lini­en­füh­rung der Staats­stra­ße 2205 anpasst. Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg beginnt am Mon­tag, den 8. Mai 2023 mit den Bau­ar­bei­ten zur Ver­le­gung der Kreis­stra­ße CO 4 in die­sem Bereich.

Auf Höhe der neu­en St 2205 wird die Kreis­stra­ße auf einer Län­ge von rund 350 Metern aus­ge­baut und neu an den zukünf­ti­gen Fahr­bahn­ast in Rich­tung Bei­ers­dorf angebunden.

Wäh­rend der Bau­ar­bei­ten kann die CO 4 zwi­schen Wie­sen­feld und Wei­dach nicht befah­ren wer­den. Die Sper­rung dau­ert vor­aus­sicht­lich bis Mit­te August 2023 an.

Die Umlei­tung erfolgt über die Staats­stra­ße 2205 Rich­tung Bei­ers­dorf, auf die B 4, die Staats­stra­ße 2202 Rich­tung Wei­dach und umgekehrt.