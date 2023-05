Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be unterwegs

Im Lau­fe des gest­ri­gen Tages wur­den drei Laden­die­be in Erlan­ger Geschäf­ten ertappt.

Im ersten Fall war ein 14-jäh­ri­ger Jugend­li­cher aus Erlan­gen in einem Elek­tronik­fach­markt in der Innen­stadt unter­wegs. Hier ent­wen­de­te er Com­pu­ter­zu­be­hör im Wert von rund 128 €. Bei der Über­ga­be des Jugend­li­chen an die Poli­zei wur­de in dem Ruck­sack des 14-Jäh­ri­gen noch wei­te­res Die­bes­gut im Wert von rund 17 € auf­ge­fun­den. Die Schreib­uten­si­li­en und Nah­rungs­mit­tel hat­te der Jun­ge offen­bar kurz vor­her in einem Dro­ge­rie­markt ent­wen­det. Nach Abschluss der Ermitt­lun­gen wur­de der Jugend­li­chen sei­nen Eltern übergeben.

Kurz dar­auf mel­de­ten die Ver­ant­wort­li­chen eines Super­mark­tes im Stadtosten die Fest­hal­tung eines Erlan­ger Pär­chen nach einem Laden­dieb­stahl. Das Pär­chen im Alter von 19 und 32 Jah­ren hat­te in dem Super­markt Nah­rungs- und Genuss­mit­tel im Wert von rund 110 € zunächst in den Ein­kaufs­wa­gen gelegt. In einem schein­bar unbe­ob­ach­te­ten Augen­blick ver­stau­ten sie die Sachen in ihre mit­ge­führ­ten Ruck­säcke und ver­lie­ßen das Geschäft ohne die Ware zu bezah­len. Hier wur­den sie von dem Ver­kaufs­per­so­nal ange­hal­ten und den hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten übergeben.

Den Schluss der Dieb­stahls­se­rie bil­de­te dann ein 71-Jäh­ri­ger Erlan­ger, der in einem Lebens­mit­tel­markt im Bereich Anger Nah­rungs­mit­tel im Wert von 41 € entwendete.

Gegen alle Per­so­nen wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls eingeleitet.

Unfall­fah­rer war erheb­lich betrunken

Gestern Abend gegen 22:45 h benutz­te ein 42 Jäh­ri­ger aus Nürn­berg mit sei­nem E‑Auto eine Lade­säu­le in Ten­nen­lo­he. Wäh­rend des Lade­vor­gan­ges blieb der 42-Jäh­ri­ge in sei­nem Fahr­zeug sit­zen. Hier bemerk­te er, dass ein ande­res Fahr­zeug ins­ge­samt zwei Mal rück­wärts gegen sein Fahr­zeug stieß.

Als den Mann den Unfall­ver­ur­sa­cher ansprach, konn­te sich die­ser auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung nicht mehr arti­ku­lie­ren. Der Mann setz­te trotz Auf­for­de­rung sei­ne Fahrt fort, ohne sich um den Scha­den zu kümmern.

Durch hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten konn­ten der Unfall­flüch­ti­ge im Nah­be­reich wäh­rend der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung stel­len. Im Zuge der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten fest, dass der 28-Jäh­ri­ge Fah­rer des Unfall­fahr­zeu­ges erheb­lich alko­ho­li­siert war. Nach­dem sich der 28-Jär­hi­ge gegen­über den Beam­ten aggres­siv zeig­te, wur­de er in Gewahr­sam genommen.

Ein in der Dienst­stel­le durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab 2,82 Promille.

Nach der not­wen­di­gen Blut­ent­nah­me, der Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­schei­nes sowie der Bezah­lung einer Sicher­heits­lei­stung von meh­re­ren hun­dert Euro konn­te der Mann sei­nen Weg zu Fuß fortsetzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Möh­ren­dorf – Am Diens­tag, den 02.05.2023, gegen 12:50 Uhr park­te eine 65-jäh­ri­ge Möh­ren­dor­fe­rin ihren Pkw ord­nungs­ge­mäß am öffent­li­chen Park­platz vor dem Rat­haus. Als sie etwa zehn Minu­ten spä­ter zum Park­platz zurück­kehr­te, bemerk­te sie eine fri­sche Beschä­di­gung an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te, die auf­grund des Scha­dens­bil­des durch ein ande­res Fahr­zeug ver­ur­sacht wur­de. Der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher befand sich nicht mehr vor Ort. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in der Höhe von etwa 2.500, – EUR. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am Mitt­woch, den 03.05.23 zwi­schen 07:00 und 08:30 Uhr, wur­de auf dem Ede­ka Park­platz in der Erlan­ger Stra­ße 58, der Pkw Opel Astra von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der Stoß­fän­ger vor­ne, rechts beschä­digt und ver­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Heß­dorf. Am Mitt­woch, den 03.05.23 im Zeit­raum von 11:00 bis 13:00 Uhr wur­de von einer Ter­ras­se in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Zoll­stock 15, durch einen unbe­kann­ten Täter, ein Fugen­krat­zer ent­wen­det. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich als die Eigen­tü­me­rin eine Pau­se mach­te. Die Ter­ras­se ist von der Stra­ße aus ein­seh­bar. Der Beu­te­scha­den beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl oder ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen zu dem Vor­fall nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 01.04.23, 00:00 Uhr bis 07.04.23, 23:59 Uhr wur­de in der Nut­zungs­stra­ße 16 die Wind­schutz­schei­be an einem gepark­ten Pkw Seat Ibi­za, durch einen unbe­kann­ten Täter, mit einem Per­ma­nent­stift der­ar­tig beschmiert, dass trotz gründ­li­chem Rei­ni­gen die Far­be sich nicht mehr ent­fer­nen lässt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung nimmt die Pi Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -