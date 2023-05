Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ins­ge­samt vier Frau­en und ein Mann wur­den im Lau­fe des Mitt­wochs in ver­schie­de­nen Geschäf­ten im Stadt­ge­biet Bam­berg beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln und Ziga­ret­ten im Gesamt­wert von knapp 170 Euro erwischt. Sie müs­sen sich alle­samt wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Rei­fen an Pkws zerstochen

BAM­BERG. In der Gas­fa­brik­stra­ße hat ein Unbe­kann­ter an einem dort gepark­ten grau/​schwarzen VW ID.3 zwei Rei­fen zwi­schen Sonn­tag­abend, 20.00 Uhr und Mon­tag­früh, 08.00 Uhr, zer­sto­chen. Der hin­ter­las­se­ne Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 600 Euro beziffert.

BAM­BERG. Auf dem Park­deck der Agen­tur für Arbeit im Mann­le­hen­weg wur­den am Mitt­woch, zwi­schen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr, an einem brau­nen Maz­da 6 zwei Rei­fen zer­sto­chen. Der hier ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich eben­falls auf ca. 600 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, kurz nach 08.00 Uhr, fuhr eine 56-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin in der Kas­par-Schulz-Stra­ße gera­de­aus über die Sperr­flä­che und stieß gegen einen Lkw, der dort nach rechts in Rich­tung Hall­stadt abbie­gen woll­te. Bei dem Ver­kehrs­un­fall wur­de zwar nie­mand ver­letzt, es ent­stand aber den­noch Sach­scha­den in Höhe von etwa 9000 Euro.

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Lan­gen Stra­ße in die Pro­me­na­de­stra­ße über­sah am Mitt­woch­früh, gegen 10.40 Uhr, ein Lkw-Fah­rer einen Rad­fah­rer im toten Win­kel und klemm­te die­sen unter sei­nem rech­ten Vor­der­rei­fen ein. Der 32-jäh­ri­ge Rad­fah­rer muss­te mit Prel­lun­gen und Schürf­wun­den ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Am Fahr­rad ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro.

BAM­BERG. Ein 21-jäh­ri­ger Auto­fah­rer park­te am Mitt­woch­abend, kurz vor 23.00 Uhr, auf dem Park­platz der Alten­burg mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit sein Fahr­zeug aus und stieß hier­bei gegen zwei dort gepark­te Autos. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 22.000 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Obe­ren Ste­phans­berg wur­de zwi­schen 26.04.2023 und 03.05.2023 der lin­ke Kot­flü­gel eines grau­en VW Golf ange­fah­ren. Der bis­lang noch unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro an.

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, 02.05.2023, gegen 20.00 Uhr, wur­de im For­ten­bach­weg die Heck­stoß­stan­ge eines schwar­zen BMW 320i ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, der Fah­rer eines VW Golf, wur­de zwar von einer Frau aus der Park­lücke her­aus­ge­lotst, stieß aller­dings trotz­dem gegen das ande­re Fahr­zeug und rich­te­te Sach­scha­den in Höhe von 2000 Euro an, bevor er von der Unfall­stel­le flüch­te­te. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens wird es wohl für die Poli­zei ein leich­tes Spiel wer­den, den Ver­ant­wort­li­chen zu ermitteln.

19-Jäh­ri­ger hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 23.00 Uhr, wur­de ein 19-jäh­ri­ger Mann am Bam­ber­ger Bahn­hof einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Durch­su­chung tauch­ten in der Unter­wä­sche ver­steckt knapp zwei Gramm Haschisch auf. Das Rausch­gift wur­de von der Poli­zei beschlag­nahmt. Der jun­ge Mann muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Pedelec-Fah­rer stürzt mit 2,24 Promille

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz vor Mit­ter­nacht, stürz­te in der Plat­ten­gas­se ein 24-jäh­ri­ger Pedelec-Fah­rer, weil er mit sei­nem Len­ker in einem Maschen­draht­zaun hän­gen blieb. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei weh­te den Beam­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Der 24-Jäh­ri­ge brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 2,24 Pro­mil­le, wes­halb er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

21-Jäh­ri­ger hat­te Haschisch einstecken

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz vor 20.00 Uhr, fiel in der Grün­tal­stra­ße ein 21-jäh­ri­ger Mann auf, wes­halb er einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Hier­bei tauch­ten bei ihm über 6 Gramm Haschisch auf, was beschlag­nahmt wurde.

Rad­fah­rer hat­te 0,64 Pro­mil­le und stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, um kurz vor 01.30 Uhr, wur­de in der Geisfel­der Stra­ße ein 46-jäh­ri­ger Rad­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei ver­hielt sich der Mann sicht­lich ner­vös. Ein Alko­hol­test ergab einen Wert von 0,64 Pro­mil­le. Zudem räum­te er ein, kurz vor­her Rausch­gift kon­su­miert zu haben, wes­halb eine Blut­ent­nah­me unum­gäng­lich war. Zudem bestand gegen den Mann noch ein Haft­be­fehl, wes­halb er ins Gefäng­nis ein­ge­lie­fert wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

STAP­PEN­BACH. Auf einem Flur­grund­stück im Bereich Stap­pen­bach ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter am 29. April, gegen 13.50 Uhr, 90 Setz­lin­ge im Wert von etwa 250 Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib der Setz­lin­ge geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Aus einem Selbst­be­die­nungs­häus­chen in der Bühl­stra­ße wur­den am Mitt­woch, gegen 14.14 Uhr meh­re­re Gegen­stän­de im Gesamt­wert von etwa 60 Euro ent­wen­det. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Schwe­rer Motor­rad­un­fall am Wür­gau­er Berg

WÜR­GAU. Mitt­woch­spät­nach­mit­tag ereig­ne­te sich auf der B 22 ein schwe­rer Motor­rad­un­fall. Ein 20-jäh­ri­ger jun­ger Mann befuhr mit sei­nem Pkw die B 22 von Stein­feld kom­mend in Fahrt­rich­tung Wür­gau. In einer schar­fen Links­kur­ve ver­lor der jun­ge Fahr­zeug­füh­rer ver­mut­lich auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit die Kon­trol­le über sei­nen Seat Ibi­za und geriet auf die Gegen­fahr­bahn. Die ent­ge­gen­kom­men­de 17-jäh­ri­ge Krad­fah­re­rin wur­de vom Pkw fron­tal erfasst und schwer ver­letzt. Sie erlitt schwer­ste Bein­ver­let­zun­gen, zeit­wei­se bestand Lebens­ge­fahr, der Zustand konn­te aber im Kli­ni­kum Bam­berg sta­bi­li­siert werden.

Nach Abspra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de ein Gut­ach­ter zur Unfall­re­kon­struk­ti­on an die Unfall­stel­le bestellt, sowie bei­de Fahr­zeu­ge sicher­ge­stellt. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me wur­de die Unfall­stel­le für ca. 4 h in bei­de Rich­tun­gen gesperrt.

Am Seat Ibi­za ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. ca. 4.000,- EUR, der 20-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer erlitt einen Schock, blieb sonst unverletzt.

Am Krad der 17-jäh­ri­gen, eine 125er April­ia SX, ent­stand ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den i.H.v. ca. 5.000,- EUR.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Am Mitt­woch, gegen 10.15 Uhr, fuhr eine unbe­kann­te Ver­kehrs­teil­neh­me­rin aus dem Grund­stück der VR Bank her­aus und bog nach links in Rich­tung Hirschaid ab. Dabei über­sah die­se einen Trak­tor-Fah­rer, wel­cher die Forch­hei­mer Stra­ße in auf­stei­gen­de Rich­tung befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß, wor­auf­hin die VW Tigu­an-Fah­re­rin mit Bam­ber­ger-Kenn­zei­chen jedoch nicht anhielt und ihre Fahrt in Rich­tung Hirschaid fort­setz­te. Am Trak­tor ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 250 Euro. Wer kann Hin­wei­se auf die etwa 70–80-jährige unbe­kann­te Fah­re­rin geben? Mel­dung nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 09:30 Uhr stell­te eine 22-Jäh­ri­ge ihren schwar­zen BMW/​320l in der Hain­brun­nen­stra­ße ab. Als sie gegen 12:00 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den am lin­ken hin­te­ren Kot­flü­gel fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens-regu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 15 Uhr bemerk­te ein Mit­ar­bei­ter der Stadt­wer­ke Forch­heim fri­sche Graf­fi­tis am obe­ren Park­deck eines Park­hau­ses in der Bam­ber­ger Stra­ße. Nach Sich­tung der Video­auf­zeich­nun­gen konn­ten am Tat­tag, den 27.04.2023, 15:00 Uhr, drei zunächst unbe­kann­te männ­li­che Jugend­li­che erkannt wer­den. Die zunächst unbe­kann­ten Täter konn­ten ermit­telt wer­den, einer der drei Jugend­li­chen konn­te als allein­be­tei­lig­ter Täter iden­ti­fi­ziert wer­den. Nach einer aus­führ­li­chen Befra­gung, gab der 15-Jäh­ri­ge neben der Tat vom 27.04.2023 auch noch zehn wei­te­re Taten gegen­über den Beam­ten zu. Er muss sich nun wegen Sach­be­schä­di­gung verantworten.

Hau­sen. In der Zeit zwi­schen Diens­tag, 02.05.2023, 20:00 Uhr, und Mitt­woch, 03.05.2023, 08:30 Uhr, ver­schaff­ten sich bis­her unbe­kann­te Täter Zugang in einen Geträn­ke­markt in der Herolds­ba­cher Stra­ße. Dort ent­wen­de­ten sie Waren in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Mitt­woch­abend gegen 22:40 Uhr wur­de ein 18-Jäh­ri­ger am Bahn­hofs­platz einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der durch­ge­führ­ten Per­so­nen­kon­trol­le konn­ten die Beam­ten eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­fin­den. Der 18-Jäh­ri­ge muss sich nun auf Grund des uner­laub­ten Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

MARKTZ­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, gegen 09.30 Uhr, kam es in Zett­litz, auf dem Park­platz vor einer Metz­ge­rei in der Haupt­stra­ße, zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ran­gier­te mit einem oran­ge­far­be­nen Pick-up, mit dem Teil­kenn­zei­chen HO-MV, und stieß dabei gegen den Rad­lauf eines gepark­ten VW Golf. Anschlie­ßend fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher weg, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von rund 550 Euro zu küm­mern. Wei­te­re Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Kenn­zei­chen­schil­der LIF-HE 17 entwendet

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, zwi­schen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter die bei­den Kenn­zei­chen­schil­der LIF-HE 17, von einem Sko­da Yeti, der zu die­ser Zeit auf dem Pend­ler­park­platz bei Kösten abge­stellt war. Am Sko­da war statt­des­sen hin­ten das Kenn­zei­chen LIF-BL 301 ange­bracht, das von einem eben­falls dort gepark­ten Pkw stamm­te. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.