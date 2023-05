Vor 50 Jah­ren erblick­te am 4. Mai das erste Baby im Helmut‑G.-Walther-Klinikum das Licht der Welt 52 Zen­ti­me­ter groß und…

Geburts­hil­fe hat lan­ge Tra­di­ti­on am Lich­ten­fel­ser Kli­ni­kum

Land­kreis Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung

Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 3. Mai 2023 Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Haus­um­bau? Wie…