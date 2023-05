Rund 100 Gold-Urkun­den überreicht

Der Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern ist eine der erfolg­reich­sten Umwelt­in­itia­ti­ven deutsch­land­weit. Unter­neh­men, die zum fünf­ten Mal in Fol­ge an der Initia­ti­ve des Umwelt­mi­ni­ste­ri­ums teil­neh­men, erhal­ten eine beson­de­re Aus­zeich­nung. Bay­erns Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber (FREIE WÄH­LER, Pinz­berg) beton­te heu­te bei der fei­er­li­chen Über­ga­be der Gold-Urkun­den an rund 100 Teil­neh­mer aus Unter‑, Mit­tel- und Ober­fran­ken sowie der Ober­pfalz auf Schloss Thurn in Herolds­bach: „Der Umwelt- und Kli­ma­pakt ist ein Erfolgs­mo­dell. Er ver­eint Öko­no­mie und Öko­lo­gie. Die hohe Teil­neh­mer­zahl an unse­rer Umwelt­in­itia­ti­ve zeigt: Der Wirt­schafts­stand­ort Bay­ern ist auch der Umwelt­stand­ort Bay­ern. Umwelt- und Kli­ma­schutz sind von ent­schei­den­der Bedeu­tung für lang­fri­sti­gen wirt­schaft­li­chen Erfolg – sie sind Wachs­tums­trei­ber der Zukunft. Beson­de­res lang­jäh­ri­ges und dau­er­haf­tes Enga­ge­ment ver­dient eine beson­de­re Aner­ken­nung. Mit der Ver­lei­hung der Gold-Aus­zeich­nung sagen wir Dan­ke an unse­re lang­jäh­ri­gen Part­ner. Gemein­sam wer­den wir den Kli­ma­wan­del mei­stern.“ Ins­ge­samt betei­li­gen sich mehr als 1.600 baye­ri­sche Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen aus der Wirt­schaft am Umwelt- und Klimapakt.

Der Umwelt- und Kli­ma­pakt ist eine Ver­ein­ba­rung zwi­schen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und der baye­ri­schen Wirt­schaft. Die Band­brei­te reicht dabei vom klei­nen Hand­werks­be­trieb bis zum bör­sen­no­tier­ten Groß­un­ter­neh­men. Unter­neh­men ergrei­fen in die­sem Rah­men auf der Basis von Frei­wil­lig­keit und Eigen­ver­ant­wor­tung eine Viel­zahl inno­va­ti­ver Umwelt- und Kli­ma­maß­nah­men. Beson­ders im Fokus ste­hen dabei Kli­ma­schutz, Res­sour­cen­ef­fi­zi­enz, Ener­gie­ef­fi­zi­enz und erneu­er­ba­re Ener­gien, Ent­sor­gung und Recy­cling, Umgang mit Kunst­stoff, Flä­chen­in­an­spruch­nah­me, Bio­di­ver­si­tät und Arten­schutz, Umwelt­tech­no­lo­gie, Gewäs­ser­nut­zung und Nach­hal­tig­keit. Ein Inter­net­auf­tritt mit viel­fäl­ti­gen Infor­ma­ti­ons- und Bera­tungs­an­ge­bo­ten sowie eine Best-Prac­ti­ce-Platt­form mit Pra­xis­bei­spie­len aus der Wirt­schaft sol­len zugleich Hil­fe­stel­lung sein und Ansprech­part­ner für Nach­ah­mer ver­mit­teln. Den Umwelt­pakt gibt es seit 1995. Im Jahr 2020 wur­de die Umwelt­part­ner­schaft in einen neu­en Umwelt- und Kli­ma­pakt überführt.