Mäd­chen für Tech­nik und Natur­wis­sen­schaf­ten begeistern

Elf Schü­le­rin­nen lern­ten beim dies­jäh­ri­gen Girls‘Day die Stadt­wer­ke Forch­heim kennen

Die Stadt­wer­ke Forch­heim haben sich die­ses Jahr wie­der am bun­des­wei­ten Girls’Day betei­ligt. An die­sem Tag ler­nen Mäd­chen ab der 5. Klas­se ein Unter­neh­men aus einer ganz neu­en Per­spek­ti­ve ken­nen. Sie schnup­pern in tech­ni­sche Beru­fe hin­ein, die sie bis dato viel­leicht noch gar nicht gekannt haben. Auch die Stadt­wer­ke Forch­heim haben elf Schü­le­rin­nen im Alter zwi­schen elf und vier­zehn Jah­ren einen viel­sei­ti­gen Erleb­nis­tag geboten.

Tech­nik zum Anfas­sen und Staunen

Wäh­rend des Girls’Days erhiel­ten die Schü­le­rin­nen Ein­blicke in unse­ren Glas­fa­ser­aus­bau und konn­ten selbst aus­pro­bie­ren, zwei Glas­fa­sern mit­ein­an­der zu ver­bin­den (splei­ßen). Außer­dem führ­ten sie in unse­rer Werk­statt Übun­gen mit Strom­ver­sor­gungs­lei­tun­gen durch. Wäh­rend unse­rer Füh­rung erhiel­ten sie Ein­blicke in unse­re Trink­was­ser­an­la­gen, die Klär­an­la­ge und unser Umspann­werk. Wäh­rend der Besich­ti­gungs­tour lern­ten die Mäd­chen die Beru­fe des Anla­gen­me­cha­ni­kers, der Fach­kraft für Was­ser­ver­sor­gungs- und Abwas­ser­tech­nik, des IT-System­elek­tro­ni­kers sowie des Elek­tro­ni­kers für Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik ken­nen. „Ich fand es sehr inter­es­sant, cool und super, wie viel Zeit ihr euch genom­men habt, um uns die ein­zel­nen Berei­che so ver­ständ­lich zu erklä­ren. Ich habe viel gelernt und hät­te nie gedacht, was Leu­te alles in die Toi­let­te und ins Abwas­ser wer­fen. Vie­len Dank für den Vor­mit­tag und ich wür­de jeder­zeit wie­der­kom­men“, fasst Han­nah ihre Ein­drücke zusam­men. Auch Lara hat der Tag bei uns gefal­len: „Ich fand den Vor­mit­tag sehr schön. Ich habe Ein­blicke in tech­ni­sche Anla­gen erhal­ten, wo sonst die Bevöl­ke­rung nicht hin­kommt und neh­me neu­es Wis­sen über die Arbeit der Stadt­wer­ke mit.“

Rea­li­sti­sche Ein­blicke und weib­li­che Vor­bil­der als Hilfestellung

Erfah­run­gen von weib­li­chen Vor­bil­dern hel­fen jun­gen Mäd­chen, sich siche­rer in ihrer Berufs­wahl zu füh­len. Auch bei den Stadt­wer­ken arbei­ten im Strom- sowie Was­ser- und Gas­be­reich weib­li­che Fach­kräf­te. Ramo­na ist eine von ihnen und beglei­te­te die Mäd­chen am Girls‘Day. Ihre Erzäh­lun­gen und Erfah­run­gen in einem männ­lich gepräg­ten Berufs­feld unter­stütz­ten die Mäd­chen, sich ein eige­nes Bild von die­sem Berufs­feld zu machen. Die Stadt­wer­ke Forch­heim füh­ren seit vie­len Jah­ren den Girls‘Day durch und sind mit der Reso­nanz mehr als zufrie­den. Die Plät­ze waren bereits zwei Mona­te vor Fri­sten­de belegt und es waren wie­der 11 Mäd­chen: „Wir sind sehr froh, dass sich immer mehr Schü­le­rin­nen für tech­ni­sche Beru­fe inter­es­sie­ren und Ver­an­stal­tun­gen wie den Girls‘Day wahr­neh­men. Als Aus­bil­dungs­be­trieb ist es unser Anlie­gen, dass sich auf alle Aus­bil­dungs­plät­ze Frau­en und Män­ner bewer­ben“, unter­streicht Nico­le Dut­sch­mann, Pres­se­spre­che­rin der Stadt­wer­ke Forch­heim, die wich­ti­ge Funk­ti­on von Ver­an­stal­tun­gen zur Berufsorientierung.