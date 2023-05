Die Erkran­kung Osteo­po­ro­se ist eine der bedeu­tend­sten für den Bewe­gungs­ap­pa­rat, wobei die schwer­wie­gend­sten Fol­gen Frak­tu­ren sind. Die Betrof­fe­nen, Män­ner eben­so wie Frau­en, lei­den oft­mals unter chro­ni­schen Rückenschmerzen.

Dr. med. Car­men Weni­ger, Fach­ärz­tin für Chir­ur­gie, Ober­ärz­tin an der Jura­kli­nik und tätig in der Pra­xis für Chir­ur­gie im MVZ Scheß­litz, wird in ihrem Vor­trag „Oste­ro­po­ro­se, was nun?“ auf die Mög­lich­kei­ten der Vor­beu­gung und die Erken­nung von Osteo­po­ro­se ein­ge­hen. Detail­liert erläu­tert die erfah­re­ne Fach­ärz­tin die Risi­ko­fak­to­ren wie bei­spiels­wei­se die unzu­rei­chen­de kör­per­li­che Akti­vi­tät, Niko­tin­kon­sum u.s.w.. Über die Dia­gno­stik und die mög­li­chen bzw. not­wen­di­gen kon­ser­va­ti­ven und ope­ra­ti­ven Behand­lun­gen wird die Fach­ärz­tin die Besu­che­rin­nen und Besu­cher eben­falls auf­klä­ren. Im Anschluss an ihren Vor­trag wird Dr. med. Weni­ger ger­ne noch offe­ne Fra­gen beantworten.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 10. Mai 2023 um 18:00 Uhr in das BRK-Heim, Grum­bach­stra­ße 3 nach Scheß­litz ein. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und bedarf kei­ner Anmeldung.