ÖPNV statt Auto: Mit dem fich­tel­flit­zer auf direk­tem Weg zum Bahn­hof Marktredwitz

Der Markt­red­wit­zer Bahn­hof ist einer der wich­tig­sten Ver­kehrs­kno­ten­punk­te im Nord­osten von Bay­ern. Für die Land­krei­se Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge und Tir­schen­reuth ist er eine wich­ti­ge Dreh­schei­be, da dort die Ver­bin­dun­gen von und nach Hof, Cheb, Regens­burg, Mün­chen, Nürn­berg und Bay­reuth zusammenlaufen.

Eine Anbin­dung dort­hin war bis­lang aus bei­den Land­krei­sen nicht opti­mal. Gera­de aus dem Raum Selb war eine Bus­fahrt nach Markt­red­witz lang und mit vie­len Zwi­schen­hal­ten ver­bun­den; die Zug­ver­bin­dung erfor­der­te einen Umstieg in Hof oder Ober­kot­z­au oder den Umweg durch Tschechien.

Mit der Ein­füh­rung des fich­tel­flit­zers haben der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge und der Land­kreis Tir­schen­reuth gemein­sam eine Lösung für die schnel­le und unkom­pli­zier­te Anbin­dung nach Markt­red­witz geschaf­fen. Durch das Ange­bot sol­len Selb im Nor­den, sowie Wal­ders­hof und Mit­ter­teich im Süden bes­ser mit Markt­red­witz ver­knüpft wer­den. Zwi­schen den ein­zel­nen Orten wer­den kei­ne wei­te­ren Hal­te­stel­len ange­fah­ren und der fich­tel­flit­zer nimmt mit der A93 den schnell­sten Weg.

Ziel ist, Rei­sen­de schnel­ler und direkt zu beför­dern, um aus bei­den Land­krei­sen künf­tig mehr Fahr­ten mit dem PKW ver­mei­den zu kön­nen. Der Tir­schen­reu­ther Land­rat Roland Grill­mei­er: „Das The­ma ÖPNV ist gera­de im länd­li­chen Raum eine der zen­tra­len Auf­ga­ben der Zukunft. Wir sind uns bewusst, dass damit nicht an den Land­kreis­gren­zen Schluss ist, son­dern es Koope­ra­ti­on und Zusam­men­ar­beit braucht. Hier­für ist der neue Express­bus ein per­fek­tes Bei­spiel.“ Und Land­rat Peter Berek ergänzt: „Das neue Ange­bot ist ein Quan­ten­sprung für die Mobi­li­tät im länd­li­chen Raum. Die Linie bin­det den Kno­ten­punkt Markt­red­witz nach Nor­den und Süden an. Nun ist es an den Men­schen aus bei­den Land­krei­sen, die­se neue Ver­bin­dung im Fich­tel­ge­bir­ge auch zu nutzen.“

Der Takt des fich­tel­flit­zers ori­en­tiert sich dafür auch an den Fahr­plä­nen des Schie­nen­ver­kehrs und ermög­licht schlan­ke Anschluss­mög­lich­kei­ten. Die Stun­den­tak­tung soll das Ange­bot nicht nur für Bahn­rei­sen­de, son­dern auch für Pend­ler zwi­schen den Gemein­den inter­es­sant machen.

An den Hal­te­stel­len ist der Umstieg auf Lini­en­bus­se und fich­tel­b­axis kein Pro­blem. Alle Tickets, die sie aus den bestehen­den Ange­bo­ten ken­nen, fin­den auch hier ihre Anwen­dung. Den detail­lier­ten Fahr­plan sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum neu­en Pro­dukt fin­den Inter­es­sier­te auf www​.frei​raum​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​f​i​c​h​t​e​l​f​l​i​t​zer.