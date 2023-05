Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt bie­tet am Diens­tag, 23. Mai, von 16 bis 18 Uhr in Koope­ra­ti­on mit der BiBA (Bio­di­ver­si­tät Bam­berg) eine Exkur­si­on im Hain zum The­ma „Boden ist Leben“ an. Eine Hand­voll Wald­bo­den ent­hält mehr Lebe­we­sen, als es Men­schen auf der Erde gibt. Gemein­sam wer­den Boden­pro­ben genom­men und ana­ly­siert, um mehr dar­über zu erfah­ren, wie die bio­lo­gi­sche Viel­falt unse­rer Umwelt von einem gesun­den Boden abhängt. Die Exkur­si­on fin­det bei „fast“ jedem Wet­ter statt und ist für Jugend­li­che ab 12 Jah­ren und Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen geeig­net. Anmel­dung und mehr Infos mit Kurs­num­mer 1511 auf www​.vhs​.bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.