Bus­se umfah­ren Innen­stadt – Bas­ket­ball-Shut­tle bedient nur P+R Wai­zen­dor­fer Straße

Am 7. Mai 2023 gehört die Stadt den Ath­le­ten und Fans des 10. Welt­kul­tur­er­belaufs. Damit die­se den Ver­an­stal­tungs­ort trotz Ver­kehrs­sper­rung bequem und gün­stig errei­chen, rich­ten die Stadt­wer­ke Bam­berg gemein­sam mit dem Welt­kul­tur­er­belauf Bam­berg e.V. am Sonn­tag zur Ver­an­stal­tung und am Sams­tag zur Start­num­mern­aus­ga­be im HDE-Logi­stik­zen­trum kosten­lo­se Bus­shut­tle ein. Gleich­zei­tig weist der Ver­kehrs­be­trieb auf eini­ge Umlei­tun­gen auf­grund der Stra­ßen­sper­ren hin, die auch den Shut­tle­dienst für das Bas­ket­ball­spiel um 15 Uhr in der Bro­se Are­na betreffen.

Einen Über­blick über den Stadt­bus­ver­kehr, die Park­mög­lich­kei­ten am Ver­an­stal­tungs­tag sowie alle wei­te­ren Ser­vices der Stadt­wer­ke Bam­berg zum Welt­kul­tur­er­belauf schafft die Internetseite

www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​w​kel