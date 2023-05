Im Namen des soge­nann­ten Fortschritts

heißt ein Vor­trag bei der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e.V. unter der Lei­tung von Prof. Dr. Wer­ner Thiede.

Ener­gi­scher denn je möch­te die Bun­des­re­gie­rung die digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on vor­an­brin­gen. Doch wird dabei hin­rei­chend bedacht, wel­che Den­kungs­art sich damit eigent­lich ver­bin­det? Hier ist ein Blick auf jene tech­nik­af­fi­ne Phi­lo­so­phie oder auch Ideo­lo­gie von­nö­ten, die sich unter dem Begriff des Trans­hu­ma­nis­mus fas­sen lässt. Was will sie und mit wel­cher Begrün­dung? In wel­chem Ver­hält­nis steht sie zum christ­li­chen Glau­ben? Unum­gäng­lich ist zudem eine kri­ti­sche Betrach­tung der soge­nann­ten „Künst­li­chen Intel­li­genz“. Weit­hin bejaht und geför­dert, lässt sie doch nicht erken­nen, wohin der Weg mit ihr über­haupt führt. War­um also solch ein Hype um sie?

Der Vor­trag fin­det statt am Frei­tag, 12 Mai 2023 um 19.00 h im Fest­saal des Bis­tums­hau­ses St. Otto, Hein­richs­damm 32, 96047 Bam­berg.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter Tel. 0951/9230670 oder per Mail an kath.bildung-ba@t‑online.de.

Es ergeht Ein­la­dung an alle Interessierten!