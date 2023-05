Im Sep­tem­ber star­tet das Frei­wil­li­ge Öko­lo­gi­sche Jahr in ein neu­es Jahr.

Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be in Unter­stür­mig ist eine Infor­ma­ti­ons- und Bil­dungs­stät­te für regio­na­le Umwelt­bil­dung und Nach­hal­tig­keit. Jedes Jahr arbei­ten drei bis vier Jugend­li­che im Rah­men des Frei­wil­li­gen Öko­lo­gi­sche Jah­res oder des Bun­des­frei­wil­li­gen­dien­stes von Sep­tem­ber bis August in der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be. Ein­ge­setzt wer­den die Frei­wil­li­gen bei der Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung von umwelt­päd­ago­gi­schen Ver­an­stal­tun­gen sowie bei der Unter­stüt­zung der Mit­ar­bei­ter in der Gelän­de­pfle­ge und Beherbergungsbetrieb.

Das Frei­wil­li­ge Öko­lo­gi­sche Jahr (FÖJ) ist ein Bil­dungs- und Ori­en­tie­rungs­jahr für jun­ge Leu­te zwi­schen 16 und 26 Jah­ren. Es besteht aus abwechs­lungs­rei­chen Tätig­kei­ten in Ein­rich­tun­gen des Natur- und Umwelt­schut­zes, Ämtern, Land- und Forst­wirt­schaft, Umwelt­bil­dungs- und For­schungs­ein­rich­tun­gen. Das FÖJ weckt Ver­ständ­nis für öko­lo­gi­sche Zusam­men­hän­ge, Freu­de an der Natur und die Bereit­schaft, sich für die Umwelt zu enga­gie­ren. In den 12 Mona­ten neh­men die jun­gen Men­schen an fünf ein­wö­chi­gen Semi­na­ren zum Erfah­rungs­aus­tausch, zur Umwelt­bil­dung und zur Unter­stüt­zung bei per­sön­li­chen Fra­gen zur Lebens- und Zukunfts­pla­nung teil. Die Frei­wil­li­gen erhal­ten Taschen­geld in Höhe von 200 Euro sowie eine Unter­kunfts- und Verpflegungspauschale.

Inter­es­sier­te kön­nen sich für das FÖJ-Jahr 2023/2024 mit Start am 01. Sep­tem­ber bewer­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, eine Liste mit den ver­füg­ba­ren Ein­satz­stel­len und dem Bewer­bungs­bo­gen sind unter www​.foej​-bay​ern​.de zu finden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen direkt bei der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be unter 09545 950399, per mail info@​umweltstation-​liasgrube.​de oder unter www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de.