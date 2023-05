Der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt betei­ligt sich auch in die­sem Jahr – zusam­men mit zahl­rei­chen wei­te­ren Land­kreis-Gemein­den – in der Zeit vom 6. bis 26. Mai 2023 an der bun­des­wei­ten Kam­pa­gne „STADT­RA­DELN“. Das STADT­RA­DELN ist ein spie­le­ri­scher Wett­be­werb, bei dem teil­neh­men­de Rad­ler und Rad­le­rin­nen bzw. Teams wäh­rend der drei­wö­chi­gen Akti­ons­pha­se im Mai mit dem Fahr­rad zurück­ge­leg­te Kilo­me­ter in eine Online-Daten­bank ein­tra­gen. Mit dabei ist in die­sem Jahr das Bünd­nis Radent­scheid Bay­ern. In ins­ge­samt 8 Gemein­den bzw. Städ­ten (Bai­er­s­dorf, Ecken­tal, Gro­ßen­see­bach, Herolds­berg, Her­zo­gen­au­rach, Kalch­reuth, Möh­ren­dorf und Utten­reuth) gibt es eige­ne Radent­scheid-Teams, die mit ihrer Teil­nah­me das Volks­be­geh­ren Radent­scheid Bay­ern unter­stüt­zen wol­len. Der Radent­scheid Bay­ern setzt sich für ein Rad­ge­setz ein, das die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung ver­pflich­tet, für eine bes­se­re und siche­re Rad­in­fra­struk­tur in Bay­ern zu sorgen.

Die Teil­nah­me am STADT­RA­DELN des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt ist unter dem Link STADT­RA­DELN Land­kreis ERH möglich.