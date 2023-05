Aner­ken­nungs­fei­er der Umwelt­sta­ti­on am 7.5.23 von 14 ‑17 Uhr. Wir freu­en uns auf vie­le Men­schen, die die­sen Nach­mit­tag mit uns ver­brin­gen möch­ten und ein biss­chen neu­gie­rig sind, auf das, was wir so machen! Es erwar­tet Fami­li­en und Gäste ein bun­tes Pro­gramm mit Ein­blicken der päd­ago­gi­schen Arbeit der Umwelt­sta­ti­on im Jugend­camp in Vesten­bergs­greuth. Eine Aus­stel­lung zum The­ma „vir­tu­el­les Was­ser“, einen Blick durch das Tele­skop mit Son­nen­fil­ter, ange­lei­tet durch den Ster­ne-Refe­ren­ten des Kreis­ju­gend­rings. Kin­der­schmin­ken und ein inter­ak­ti­ver Kräu­ter­stand mit aller­hand DIY´s tra­gen zu einem gelun­ge­nen Pro­gramm bei. Alle sind herz­lich ein­ge­la­den und für das leib­li­che Wohl ist mit Kuchen und Kaf­fee auf Spen­den­ba­sis gesorgt!

