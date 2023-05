„Die Dia­ko­nie in neu­em Gewand“ sagt die Dia­ko­nie von sich, und zwar des­halb, weil wir im ver­gan­ge­nen Jahr einen umfas­sen­den Ent­wick­lungs­pro­zess unse­rer Außen­dar­stel­lung gestar­tet haben. Mit der Neu­ge­stal­tung und ‑struk­tu­rie­rung unse­rer Web­sites ging auch eine Über­ar­bei­tung unse­res Cor­po­ra­te Designs ein­her. Ein auf­ge­frisch­tes Logo sowie die Moder­ni­sie­rung unse­rer Farb­welt zeigt die Dia­ko­nie Hoch­fran­ken so, wie sie ist: pro­fes­sio­nell, modern und sym­pa­thisch. Nähe­res dazu im ange­füg­ten E‑Paper.

Dass 2022 für all unse­re Arbeits­be­rei­che ein ereig­nis­rei­ches Jahr war, sieht man bereits am Umfang unse­res Jah­res­be­rich­tes. Auf 75 leb­haft bebil­der­ten Sei­ten kön­nen Sie das Jahr der Dia­ko­nie Monat für Monat durch­stö­bern, die Berich­te von Bereichs­lei­tun­gen und Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen lesen und auch einen Blick auf unse­re Akti­vi­tä­ten in den sozia­len Medi­en werfen.

Wie schon der vor­he­ri­ge Jah­res­rück­blick, ist auch „Die Dia­ko­nie in neu­em Gewand“ wie­der teil­wei­se inter­ak­tiv. Anhand von ein­ge­pfleg­ten QR-Codes kön­nen Sie von uns erstell­te Vide­os auf Ihrem Smart­phone wiedergeben.

Dia­ko­nie Hoch­fran­ken – Jah­res­rück­blick 2022