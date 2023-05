Öffent­li­che Bekannt­ma­chung gemäß §§ 980, 981, 983, 383 BGB

Das Fund­bü­ro der Stadt Kulm­bach ver­stei­gert am Mitt­woch, den 10.05.2023 von 14:00 – 16:00 Uhr im Kon­fe­renz­raum der Dr.-Stammberger-Halle, Sut­te 2, Fund­ge­gen­stän­de. Zur Ver­stei­ge­rung gelan­gen Fund­sa­chen, bei denen die Auf­be­wah­rungs­frist abge­lau­fen ist. Bei den zu ver­stei­gern­den Gegen­stän­den sind min­de­stens sechs Mona­te seit der Anzei­ge des Fun­des ver­gan­gen. Die Fund­sa­chen wer­den gegen Bar­zah­lung an den Höchst­bie­ten­den versteigert.

Vor­be­sich­ti­gung: am Ver­stei­ge­rungs­tag von 13:00–14:00 Uhr vor Ort.