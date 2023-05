Am kom­men­den Don­ners­tag dem 4. Mai 2023 fin­det in der Mei­nels Bas in Hof der grü­ne Stamm­tisch statt. Bei einem Getränk oder einer Brot­zeit kön­nen poli­ti­sche The­men dis­ku­tiert und die Arbeit der Grü­nen in Stadt und Land­kreis Hof, sowie die Land­tags­kan­di­da­tin Swan­ti Brä­s­ecke-Bartsch und die Bezirks­di­rekt­kan­di­da­tin Clau­dia Schmidt ken­nen­ge­lernt wer­den. Das gemüt­li­che Bei­sam­men­sein beginnt um 19 Uhr. Wir freu­en uns auf vie­le Inter­es­sier­te Teilnehmer:innen.