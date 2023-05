Am Mon­tag, 8. Mai, fin­det um 13.30 Uhr auf der Unte­ren Brücke eine Ver­an­stal­tung zum Geden­ken an das Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges vor 78 Jah­ren und in Erin­ne­rung an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus statt. Die Gedenk­fei­er wird zusam­men mit Schü­le­rin­nen und Schü­lern des Franz-Lud­wig-Gym­na­si­ums, der Maria-Ward-Real­schu­le sowie der Hei­del­steig­schu­le gestal­tet. Gedenk­wor­te spre­chen Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Prof. Dr. Alla Pas­laws­ka aus der Ukrai­ne sowie der SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Heinz Kunt­ke. Neben den Rede­bei­trä­gen wird zudem der Schau­spie­ler Felix Piel­mei­er einen Brief aus der Kriegs­post des Groß­va­ters von Alfred Dittrich, Mit­glied in dem Bam­ber­ger Ver­ein „Omas gegen Rechts“, an sei­ne Ehe­frau Anna ver­le­sen. Anschlie­ßend wer­den Krän­ze nie­der­ge­legt. Die Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg umrahmt das Pro­gramm mit musi­ka­li­schen Bei­trä­gen. Die Bevöl­ke­rung ist zu der Gedenk­fei­er herz­lich eingeladen.