Schu­len, Wind­kraft, Feuerwehr

Chan­cen und Her­aus­for­de­run­gen aus­lo­ten, Poten­zia­le aus­schöp­fen, gemein­sam an einem Strang zie­hen – mit die­sen Zie­len hat Land­rat Flo­ri­an Wie­demann bereits Ende 2022 sei­ne Gemein­de-Tour durch den Land­kreis gestar­tet. Nach Sta­tio­nen in Wai­schen­feld, Fich­tel­berg und Mistel­bach stand nun der vier­te Halt auf dem Plan: die Stadt Gefrees.

Die Dele­ga­ti­on um Bür­ger­mei­ster Oli­ver Die­tel hat­te mit Land­rat Wie­demann viel vor: Nach einem Rund­gang an der Jacob-Ell­rod-Real­schu­le ging es für die Betei­lig­ten zur Bau­stel­len­be­sich­ti­gung an die „Neue Grund­schu­le“. Dort sprach Schul­lei­te­rin Lisa Huber nicht nur über das aktu­ell lau­fen­de Bau­vor­ha­ben, son­dern auch über die Ent­wick­lung der Schü­ler­zah­len in den ver­gan­ge­nen Jah­ren und das Ziel, die Lern­be­din­gun­gen für Schü­le­rin­nen und Schü­ler stets zu verbessern.

Im Anschluss dreh­te sich dann alles um das The­ma Wind­kraft. Bei Trade Wind Ener­gy (TWE) – einer Fir­ma, die Leuch­ten für Wind­rä­der auf der gan­zen Welt her­stellt – erhielt Land­rat Wie­demann Ein­blicke in weg­wei­sen­de Pro­jek­te und wur­de zudem von Geschäfts­füh­rer Gerd Möl­ler sowie von Nie­der­las­sungs­lei­ter Jörg Kolb über die Mög­lich­kei­ten der Wind­kraft und die all­ge­mei­ne Lage am Ener­gie­markt aufgeklärt.

Dabei ging es auch um die Fra­ge, wie der Land­kreis Bay­reuth beim The­ma der erneu­er­ba­ren Ener­gien vor­an­kom­men kann.

Die Feu­er­weh­ren im Land­kreis sind so etwas wie eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit des Land­rats. Aus die­sem Grund freu­te sich Wie­demann im Anschluss ganz beson­ders über den Besuch bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Gefrees. Dort ver­schaff­te er sich einen Über­blick über die momen­ta­ne Aus­stat­tung, die per­so­nel­le Lage und Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft.

Nach einem Ein­trag ins Gol­de­ne Buch der Stadt Gefrees ging es schließ­lich für alle Betei­lig­ten noch in den Tra­di­ti­ons-Gast­hof Kornbachtal.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „Der Besuch hat uns gezeigt, dass sich in Gefrees eini­ges tut. Die Schu­len ent­wickeln sich, um den aktu­el­len Anfor­de­run­gen gerecht zu wer­den, mit TWE ist ein welt­weit agie­ren­der Wind­kraft-Play­er in Gefrees zu Hau­se – und auch gesell­schaft­lich wich­ti­ge Anlauf­stel­len wie die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr oder der Gast­hof Korn­bach­tal sind vor­han­den. Hier sind, wie auch in vie­len ande­ren Gemein­den des Land­krei­ses Bay­reuth, tol­le Men­schen am Werk, die außer­ge­wöhn­li­che Arbeit lei­sten.“ Näch­ster Halt auf der Gemein­de-Tour des Land­rats ist vor­aus­sicht­lich Anfang Juni in Betzenstein.