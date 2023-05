Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Vor­der­rad von Moun­tain-Bike gestohlen

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 12.00 Uhr, wur­den zwei etwa 25-jäh­ri­ge Män­ner beim Dieb­stahl eines Vor­der­ra­des in der Bren­ner­stra­ße beob­ach­tet. Das Rad wur­de von einem weiß/​blauen Moun­tain-Bike abmon­tiert, bevor es in einen Fahr­rad­korb gelegt wur­de und die bei­den Per­so­nen mit ihren Rädern flüch­te­ten. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro beziffert.

Poli­zei schnappt Fahrraddieb

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend wur­de in der Zoll­ner­stra­ße ein 36-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Weil der Mann über die Her­kunft des Fahr­ra­des wider­sprüch­li­che Anga­ben mach­te und die Poli­zei davon aus­geht, dass das schwar­ze Rad der Mar­ke KTM gestoh­len wur­de, haben es die Beam­ten sichergestellt.

Der recht­mä­ßi­ge Eigen­tü­mer des Fahr­ra­des wird gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fen­ster in Gast­stät­te beschädigt

BAM­BERG. In einer Gast­stät­te in der Pödel­dor­fer Stra­ße wur­de am 01.05.2023, zwi­schen 02.00 Uhr und 11.05 Uhr, das Durch­gangs­fen­ster zur Küche ein­ge­schla­gen. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Brief­ka­sten kaputt gemacht

BAM­BERG. In einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Hall­stadter Stra­ße wur­de am 01. Mai, gegen 03.30 Uhr, eine Brief­ka­sten­tü­re her­aus­ge­ris­sen und Sach­scha­den in Höhe von etwa 50 Euro angerichtet.

Die Poli­zei nimmt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

Fen­ster­schei­be an Wohn­haus eingeschlagen

BAM­BERG. An einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Neu­erbstra­ße wur­de zwi­schen Sonn­tag­mit­tag, 12.00 Uhr und Mon­tag­abend, 20.30 Uhr, eine Fen­ster­schei­be ein­ge­schla­gen. Der hier ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 200 Euro bezif­fert, wes­halb unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen­ge­nom­men werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sonn­tag, zwi­schen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr, wur­de im Schlag­feld­weg in Wil­densorg die Fah­rer­sei­te eines dort gepark­ten grau­en VW ange­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te die­ser unerkannt.

Auto betankt und nicht bezahlt

BAM­BERG. An einer Tank­stel­le in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße hat am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 12.00 Uhr, ein jun­ger Mann sein Fahr­zeug mit Kraft­stoff für über 25 Euro betankt und die Rech­nung nicht bezahlt. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens und einer Täter­be­schrei­bung hat die Poli­zei Ermitt­lun­gen wegen Tank­be­trugs aufgenommen.

25-jäh­ri­ger Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 01.45 Uhr, wur­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ein 25-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass gegen den Mann zwei Haft­be­feh­le vor­la­gen, die durch Zah­lung einer Geld­bu­ße abge­wen­det wer­den konn­ten. Als bei dem Mann ein Dro­gen­schnell­test durch­ge­führt wur­de, schlug die­ser posi­tiv an, wes­halb er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de durch die Poli­zei unter­bun­den. Der 25-Jäh­ri­ge muss mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Dro­gen­kon­su­men­ten auf dem Fahr­rad heimgeleuchtet

BAY­REUTH. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt kon­trol­lier­ten in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag meh­re­re Rad­fah­rer, da die­se ohne Licht unter­wegs waren. Neben dem Schutz der Ver­kehrs­teil­neh­mer, för­der­ten die Kon­trol­len meh­re­re Kon­sum­ein­hei­ten Mari­hua­na und Cry­stal zu Tage.

Am 29.04.2023, gegen 01.10 Uhr erblick­te die Strei­fe einen amts­be­kann­ten Mann, der auf einem Rad­weg, mit einem hoch­wer­ti­gen E‑Bike unter­wegs war. Nach der Anhal­tung und anschlie­ßen­den Kon­trol­le ver­wickel­te sich die Per­son immer mehr in Wider­sprü­che hin­sicht­lich der Her­kunft des Fahr­rads. Zudem schien er das Rad so ver­än­dert zu haben, dass er mehr als die zuläs­si­gen 25 km/​h fah­ren konnte.

Zu sei­nem Leid­we­sen wur­de bei der nähe­ren Inau­gen­schein­nah­me des Rades, in Hohl­räu­men und am Rah­men ver­steckt, meh­re­re Tüt­chen mit Betäu­bungs­mit­teln aufgefunden.

Den Täter erwar­ten nun meh­re­re Anzei­gen, ins­be­son­de­re auf­grund des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis, Zulas­sung und Ver­si­che­rung, sowie in Bezug auf Eigen­tums- und Betäubungsmitteldelikten.

Nur eine Stun­de spä­ter, gegen 02.14 Uhr wur­de ein wei­te­rer Fahr­rad­fah­rer in der Fuß­gän­ger­zo­ne kon­trol­liert. Da der Herr ohne vor­schrifts­mä­ßi­ge Beleuch­tung unter­wegs war, spra­chen die Beam­ten ihn kur­zer­hand an und erkann­ten sofort dro­gen­ty­pi­sche Kon­su­m­er­schei­nun­gen. Im Zuge der Kon­trol­le fan­den sie in einer Umhän­ge­ta­sche meh­re­re Kon­sum­ein­hei­ten Marihuana.

Auch die­sem Rad­fah­rer erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge auf­grund eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz. Zu sei­nem Schutz wur­de ihm abschlie­ßend nahe­ge­legt, sich schnellst­mög­lich und auf lega­lem Wege, um ein Licht für sein Fahr­rad zu bemühen.

In die­ser Nacht muss­te er den Heim­weg zu Fuß zurück legen.

Dis­ko­be­such eskaliert

BAY­REUTH. Uner­wünsch­ter Gast bedroht Tür­ste­her mit Ein­hand­mes­ser und muss danach selbst ins Krankenhaus.

In den frü­hen Sams­tag­mor­gen­stun­den fiel ein Gast in einer Bay­reu­ther Dis­ko­thek nega­tiv auf, wes­we­gen er von dem Secu­ri­ty-Per­so­nal aus dem Club geführt wur­de. Der 26-jäh­ri­ge war damit jedoch nicht ein­ver­stan­den und wur­de zunächst ver­bal aggres­siv. Da ihm immer noch kein Ein­lass gewährt wur­de, bedroh­te er den Tür­ste­her ver­bal. Da die­ser Ver­such eben­falls ohne Erfolg blieb, zog der jun­ge Mann ein Mes­ser. Schlech­te Idee – wenig spä­ter lan­de­te der Stö­ren­fried unfrei­wil­lig auf dem Boden und ver­letz­te sich am Kopf. Neben einer Nacht im Kran­ken­haus erwar­ten ihn jetzt auch noch diver­se Anzeigen.

Fel­gen­die­be auf der Flucht

BAY­REUTH. Uner­kann­te Täter flüch­ten nach­dem sie die Räder meh­re­rer Pkws abmon­tier­ten und hohen Sach­scha­den verursachten.

In der Nacht vom 27.04.2023 auf den 28.04.2023 dran­gen bis­lang unbe­kann­te Täter in den Innen­hof eines Auto­hau­ses ein und beschä­dig­ten dort meh­re­re Pkws.

Das Ziel der Kri­mi­nel­len waren meh­re­re Fel­gen und Rei­fen, wel­che sie von zwei Pkws abge­schraubt und anschlie­ßend mit einem mit­ge­führ­ten Fahr­zeug weg­schafft hatten.

Zu die­sem Zweck bock­ten sie die Fahr­zeu­ge auf mit­ge­brach­ten Pfla­ster­stei­nen auf und flüch­te­ten im Anschluss in unbe­kann­te Richtung.

Die PI Bay­reuth-Stadt bit­tet die Bevöl­ke­rung daher um ihre Mit­hil­fe. Soll­ten Sie in der Zeit von 22:00 – 08:30 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Theo­dor-Schmidt-Stra­ße oder der Wei­her­stra­ße gese­hen haben oder den Lärm von Demon­ta­ge­ar­bei­ten wahr­ge­nom­men haben, kon­tak­tie­ren Sie bit­te die PI Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 umgehend.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Mai­bäu­me beschä­digt, gefällt und abtransportiert

Eckersdorf/​Mistelgau/​Bayreuth. Am Mon­tag, den 01.05.2023, wur­de in den Mor­gen­stun­den der Mai­baum in Eckers­dorf beschä­digt, der in Mistel­gau sogar gefällt und abtrans­por­tiert. Ver­mut­lich wur­den die Taten von der glei­chen Jugend­grup­pie­rung verübt.

Am 01.05.2023, gegen 01:40 Uhr, wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land mit­ge­teilt, dass sich meh­re­re Jugend­li­che im Bereich des Eckers­dor­fer Mai­bau­mes, wel­cher in der Bam­ber­ger Stra­ße auf­ge­stellt war, befin­den und eine Ket­ten­sä­ge lau­fen las­sen wür­den. Auf­grund der Mit­tei­lung fuh­ren zwei Poli­zei­strei­fen nach Eckers­dorf. Dort konn­ten etwa 25 Jugend­li­che ange­trof­fen wer­den, wel­che mit meh­re­ren Fahr­zeu­gen ange­reist waren. Um eine wei­te­re Ruhe­stö­rung zu ver­hin­dern, wur­de ein Platz­ver­weis gegen die Per­so­nen­grup­pe aus­ge­spro­chen. Eine Ket­ten­sä­ge konn­te nicht fest­ge­stellt werden.

Gegen 02:45 Uhr erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land eine Mit­tei­lung aus Mistel­gau, dass der Mai­baum, wel­cher am Dorf­platz an der Schul­stra­ße auf­ge­stellt war, von unbe­kann­ten Per­so­nen abge­sägt und abtrans­por­tiert wur­de. Schnell wur­den umlie­gen­de Poli­zei­dienst­stel­len über den Vor­fall infor­miert. Gegen 03:00 Uhr konn­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt einen VW-Bus in der Alt­stadt auf Höhe der Otto-Hahn-Stra­ße fest­stel­len, an wel­chem ein Mai­baum am Fahr­zeug­heck fest­ge­bun­den war. Im Pkw befan­den sich drei männ­li­che Per­so­nen aus Bay­reuth im Alter zwi­schen 19 – 24 Jah­ren. Zudem konn­te ermit­telt wer­den, dass es sich hier um den Mai­baum aus Mistel­gau gehan­delt hatte.

Gegen 10:35 Uhr erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land einen Anruf aus Eckers­dorf, dass bei Tages­licht fest­ge­stellt wur­de, dass der Mai­baum ange­sägt wur­de. Auf­grund des Sicher­heits­ri­si­kos muss­te er von der Feu­er­wehr Eckers­dorf gefällt werden.

Nach dem jet­zi­gen Stand der Ermitt­lung wird im Fall Eckers­dorf und im Fall Mistel­gau von der glei­chen Jugend­grup­pe aus­ge­gan­gen. Gegen die drei Jugend­li­chen wur­den Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahl und Gemein­schäd­li­cher Sach­be­schä­di­gung ein­ge­lei­tet. Da ver­mut­lich wei­te­re Per­so­nen an den Taten betei­ligt waren, wer­den noch wei­te­re Ermitt­lun­gen durch­ge­führt. Der Scha­den an den bei­den Mai­bäu­men wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Göß­wein­stein. In der Nacht zum Mon­tag wur­de in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße auf einer pri­va­ten Fei­er einem 21-jäh­ri­gen Mann auf bis­her unbe­kann­te Wei­se sein Han­dy der Mar­ke I‑Phone aus der Hosen­ta­sche gezo­gen. Glück­li­cher­wei­se ver­füg­te das Mobil­te­le­fon über eine Ortungs­funk­ti­on, so dass Stun­den spä­ter das Han­dy im Land­kreis Bay­reuth loka­li­siert wer­den konn­te. Ins Visier der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen geriet ein 21-Jäh­ri­ger, der eben­falls auf der Fei­er anwe­send war. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de eine Durch­su­chung der Woh­nung des Ver­däch­ti­gen ange­ord­net. Nach­dem die Beam­ten bei dem noch schla­fen­den Mann vor­spra­chen und ihm den Grund ihrer Anwe­sen­heit mit­teil­ten, zog der über­rasch­te Dieb das gestoh­le­ne I‑Phone aus sei­ner Jacken­ta­sche her­vor und über­gab das Die­bes­gut frei­wil­lig den Beam­ten. Jetzt muss er sich wegen Dieb­stahls verantworten.

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Sonn­tag­abend befuhr ein 19-jäh­ri­ger Her­an­wach­sen­der aus dem Land­kreis Ans­bach mit sei­nem Motor­rad Kawa­sa­ki Nin­ja die Feu­er­stein­stra­ße berg­ab­wärts in Rich­tung Eber­mann­stadt. Kurz nach dem Orts­schild geriet der Fah­rer in einer Links­kur­ve auf­grund Unacht­sam­keit nach rechts von der Fahr­bahn ab und rutsch­te auf der Gras­nar­be ent­lang. Letzt­end­lich ver­lor er voll­ends die Kon­trol­le über sein Zwei­rad und stürz­te. Dabei erlitt der jun­ge Mann leich­te Ver­let­zun­gen, die noch vor Ort durch den hin­zu­ge­ru­fe­nen Ret­tungs­dienst ver­sorgt wur­den. Am nicht mehr fahr­be­rei­ten Motor­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2000 Euro.

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Am spä­ten Mon­tag­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt eine ein­stün­di­ge Geschwin­dig­keits­mes­sung auf der B 470 inner­orts durch. Erfreu­li­cher­wei­se hiel­ten sich alle Ver­kehrs­teil­neh­mer an der vor­ge­schrie­be­nen Höchst­ge­schwin­dig­keit von 50 km/​h, so dass es zu kei­ner Bean­stan­dung kam.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag gegen 17:00 Uhr wur­de in der Reg­nitz­stra­ße ein schwar­zer Audi/​A4 ange­fah­ren, wel­cher dort auf einer gekenn­zeich­ne­ten Park­flä­che geparkt war. Ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens von ca. 2.000,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich die Fahr­zeug­füh­re­rin uner­laubt vom Unfall­ort. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te jedoch den Unfall­her­gang beob­ach­ten und der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim das Kenn­zei­chen des flüch­ti­gen Pkws mitteilen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Drei fuh­ren zu schnell

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­vor­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels an der Kreis­stra­ße LIF 2 bei Kösten eine Laser­kon­trol­le durch. Hier­bei muss­ten drei Ver­kehrs­teil­neh­mer bean­stan­det wer­den. Der Schnell­ste fuhr bei erlaub­ten 50 km/​h mit 68 km/​h in die Kon­troll­stel­le. Hier­für wur­de ein Ver­war­nungs­geld in Höhe von 40 Euro fällig.

VW Tigu­an beschädigt

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sonn­tag, 11.30 Uhr bis Mon­tag, 10.45 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter die Fah­rer­tü­re eines wei­ßen VW Tigu­an, der zu die­ser Zeit in der Con­rad-Wag­ner-Stra­ße geparkt war. An dem Auto ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 500 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Kenn­zei­chen­schil­der LIF-LL28 gestohlen

LICH­TEN­FELS-TIE­FEN­ROTH. Ein unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag, zwi­schen 20.15 Uhr und 06.00 Uhr, die bei­den Kenn­zei­chen­schil­der LIF-LL 28 von einem roten VW Golf. Das Auto war im Tat­zeit­raum in Tie­fen­roth geparkt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib der Kenn­zei­chen­schil­der erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.