Poli­ti­scher Impuls­ge­ber, Umset­zer und feste poli­ti­sche Grö­ße ist der Kreis­ver­band der Jun­gen Uni­on Kro­nach (JU), stell­te der ein­stim­mig wie­der­ge­wähl­te Kreis­vor­sit­zen­de Mari­us Bitt­ner im vol­len Saal des Hotel Reb­hans in Neu­ken­roth fest. Die Ver­an­stal­tung mach­te deut­lich, dass das JU Mot­to „par­ty & poli­tics“ gelebt wird.

„Die Jun­ge Uni­on ist die star­ke poli­ti­sche Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on in unse­rem Land­kreis“, beton­te Bitt­ner zu Beginn sei­nes Berich­tes. Er ließ die ver­gan­ge­nen zwei Jah­re Revue pas­sie­ren. Vie­les konn­te auf die Bei­ne gestellt wer­den, tra­di­tio­nel­le Ver­an­stal­tun­gen in den Orts­ver­bän­den land­kreis­weit wie­der statt­fin­den. Auch der Kreis­ver­band habe in der ver­gan­ge­nen Wahl­pe­ri­ode eige­ne Ver­an­stal­tungs­for­ma­te wie Dis­kus­sio­nen mit Man­dats­trä­gern und Wan­de­run­gen ent­wickelt. Mit Teil­nah­men zu öffent­li­chen Kund­ge­bun­gen wäh­rend der Pan­de­mie und nach Beginn des Angriffs­krie­ges gegen die Ukrai­ne habe man Flag­ge gezeigt und mit der JU-Frak­ti­on Anträ­ge in den Kreis­tag ein­ge­bracht. Dank des Kreis­ta­ges und auch des Land­ra­tes Klaus Löff­ler konn­ten Her­zens­an­lie­gen der JU wie das 50/50-Taxi in der Rea­li­tät umge­setzt wer­den. „Wir sind seit der letz­ten Kreis­tags­wahl auch ein eige­ner poli­ti­scher Play­er im Land­kreis. Mit einer eige­nen Frak­ti­on und mit Marie-The­re­se Wun­der aus den Rei­hen der JU als wei­te­re Stell­ver­tre­te­rin des Land­ra­tes ist die Jun­ge Uni­on inte­gra­ler Bestand­teil der Poli­tik im Land­kreis Kro­nach“, hob Mari­us Bitt­ner her­vor. „Lasst uns die­sen Weg wei­ter­ge­hen. Lasst uns für die Men­schen in der Regi­on wei­ter poli­tisch Arbei­ten. Lasst uns als jun­ge Men­schen unse­ren eige­nen Bei­trag lei­sten,“ rief der Kreis­vor­sit­zen­de den Anwe­sen­den zu.

In den fol­gen­den Neu­wah­len wur­de Mari­us Bitt­ner von der JU-Vize­che­fin Lui­sa Grampp erneut für das Amt des Vor­sit­zen­den vor­ge­schla­gen. Bitt­ner moti­vie­re seit zwei Jah­ren als „Kapi­tän“ des Ver­ban­des die Mit­glie­der und bren­ne für die ihm anver­trau­te poli­ti­sche Arbeit, so Grampp. Manch stür­mi­sche See wur­de über­wun­den und man kön­ne sich ein­fach auf ihn ver­las­sen, erläu­ter­te sie den Anwe­sen­den. Im fol­gen­den Wah­len wur­de Mari­us Bitt­ner ein­stim­mig als Kreis­vor­sit­zen­der wiedergewählt.

„Ich möch­te wei­ter­hin alles geben – für unse­ren Ver­band und unse­re groß­ar­ti­ge Regi­on mit ihren wun­der­ba­ren Men­schen“, so Bitt­ner. Die wei­te­ren Wah­len, die von Bezirks­vor­sit­zen­den Mar­kus Oester­lein gelei­tet wur­den, ver­lie­fen rei­bungs­los. Kreis­vor­sit­zen­der Mari­us Bitt­ner konn­te neben den anwe­sen­den Mit­glie­dern auch Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Dr. Jonas Geiss­ler, die Bür­ger­mei­ster Oli­ver Ple­wa und Dani­el Wei­ßerth, CSU-Kreis­vor­sit­zen­den Bernd Lieb­hardt sowie die Kreis­rä­tin­nen und Kreis­rä­te der JU mit ihrem Frak­ti­ons­chef und Bezirks­vor­sit­zen­den Mar­kus Oester­lein an der Spit­ze begrü­ßen. Des Wei­te­ren waren neben Ver­tre­tern aus ande­ren JU-Ver­bän­den auch die Vor­sit­zen­den der

Arbeits­ge­mein­schaf­ten Jörg Schnapp­auf und Sibyl­le Fug­mann anwesend.

JU-Frak­ti­ons­chef und Bezirks­vor­sit­zen­der Mar­kus Oester­lein mach­te deut­lich, dass die JU mitt­ler­wei­le im Kreis­tag rich­tig ange­kom­men sei und ihre Ver­spre­chen ein­hält. Viel habe man sich vor­ge­nom­men und noch mehr umge­setzt. Er den­ke nur an 50/50 Taxi, VGN, und vie­le wei­te­re Punk­te. Dies sei nur mög­lich mit einem geschlos­se­nen star­ken Ver­band im Rücken und einem star­ken Land­rat an der Spit­ze des Land­krei­ses. Er bedank­te sich bei Bitt­ner für die ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit und das enge Mit­ein­an­der zwi­schen Frak­ti­on und Par­tei. „Gemein­sam bewe­gen wir den Land­kreis – das war damals unser Mot­to und ist heu­te Rea­li­tät.“, so Oesterlein.

Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Dr. Jonas Geiss­ler bedank­te sich beim Vor­sit­zen­den für die gelei­ste­te Arbeit der letz­ten Jah­re und gab einen Bericht sei­ner poli­ti­schen Arbeit in Ber­lin. So brau­che Deutsch­land eine siche­re und bezahl­ba­re Ener­gie­ver­sor­gung! Der Aus­stieg aus der Kern­ener­gie zum aktu­el­len Zeit­punkt sei ein fun­da­men­ta­ler Feh­ler. „Die Ampel geht mit mehr Koh­le statt Kern­kraft den fal­schen Weg!“, so Dr. Geiss­ler. CSU-Kreis­vor­sit­zen­der Bernd Lieb­hardt beton­te die Bedeu­tung der Jun­gen Uni­on für die Zukunft der Mut­ter­par­tei und rief zu einer guten Zusam­men­ar­beit auf. Das glei­che beton­ten Jörg Schnapp­auf für den CSA-Kreis­ver­band sowie Sibyl­le Fug­mann für die Frau­en Uni­on. Der ört­li­che Bür­ger­mei­ster Dani­el Wei­ßerth appel­lier­te an die Mit­glie­der, sich in den kom­mu­nal­po­li­ti­schen Pro­zess ein­zu­mi­schen und vor Ort Ver­ant­wor­tung zu übernehmen.

Vor­sit­zen­der Mari­us Bitt­ner schloss die Ver­samm­lung mit den Wor­ten: Lasst uns wei­ter­ma­chen und wei­ter­hin so enga­giert arbeiten!

Die Neu­wah­len ergaben:

Kreis­vor­sit­zen­der: Mari­us Bittner

Stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de: Lui­sa Grampp, Lea Schütz, Micha­el Mül­ler, Tho­mas Karl

Schatz­mei­ster: Eli­as Kreul

Schrift­füh­re­rin­nen: Lea Löff­ler, Marie-The­re­se Wunder

Kreis­ge­schäfts­füh­rer: Sophia Hof­mann, Nico­las Eichhorn

Bei­sit­zer: Felix Bin­der, Fabi­an Bur­kert-Mazur, Fabi­an Kot­schen­reu­ther, Katha­ri­na Wel­lach, Jannik

Hum­mel, Lena Reb­han, Tina-Chri­stin Rüger, Alex­an­dra Scherbel

Kas­sen­prü­fer: Mar­kus Oester­lein, Oli­ver Plewa