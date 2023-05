Am 23. Juni 2023, um 20:00 Uhr, im Gewöl­be des ETA Hoff­mann Thea­ters, fei­ert das Klas­sen­zim­mer­stück „Bil­der dei­ner gro­ßen Lie­be“ von Wolf­gang Herrn­dorf Pre­miè­re! Schu­len kön­nen ab sofort unter theaterpaedagogik@theater.bamberg das Klas­sen­zim­mer­stück buchen.

Zum Stück

Isa ist jung, nicht ganz von die­ser Welt und hat nur eins im Sinn: frei sein. Sie schleicht sich aus der psych­ia­tri­schen Ein­rich­tung und macht sich auf den Weg mit nichts als ihrem Tage­buch und zwei Tablet­ten in der Tasche. Sie kann pro­vo­zie­ren, Sachen aus Leu­ten her­aus­kit­zeln und vor allem viel erzäh­len. Dass das nicht immer stimmt, ist für sie nicht so wich­tig. Regie führt Robin Lau­mey­er. Die Aus­stat­tung liegt in den Hän­den von Anna­le­na Schießl. Dra­ma­turg der Pro­duk­ti­on ist Armin Brei­den­bach. Es spielt Wieb­ke Jakubicka-Yervis.