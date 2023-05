Mit der Bestel­lung von Tho­mas Schwarz zum Vor­stand wird das Vor­stands­team der VR Bank Bam­berg-Forch­heim komplettiert

Der Auf­sichts­rat hat mit Wir­kung zum 1. Mai 2023 Herrn Tho­mas Schwarz als vier­tes Vor­stands­mit­glied der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG bestellt. Er wird die ver­trieb­li­che Ver­ant­wor­tung für die Regi­on Bam­berg sowie für das Eigen­an­la­ge­ge­schäft der Bank über­neh­men. Alex­an­der Brehm wird wei­ter­hin das Kun­den­ge­schäft für die Regi­on Forch­heim und das Gebiet der ehe­ma­li­gen Ver­ei­nig­ten Raiff­ei­sen­ban­ken sowie das Ver­triebs­ma­nage­ment und die Immo­bi­li­en­ver­mitt­lung verantworten.

Tho­mas Schwarz ist diplo­mier­ter Betriebs­wirt und bringt mehr als 20 Jah­re Füh­rungs- und Manage­men­t­er­fah­rung in der gesam­ten Brei­te des Bank­ge­schäf­tes mit. Er hat das Kun­den­ge­schäft – direkt und indi­rekt – sowohl im Kre­dit­be­reich, im Wert­pa­pier­ge­schäft wie auch aus der Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ve ken­nen­ge­lernt und damit einen umfas­sen­den Wis­sens- und Erfah­rungs­schatz aufgebaut.

Anfang 2021 wech­sel­te er aus einem Pri­vat­bank­haus in Bre­men zur VR Bank Bam­berg- Forch­heim. Als Lei­ter des Berei­ches Vor­stands­stab wur­de er im Herbst 2022 zum Gene­ral­be­voll­mäch­tig­ten sowie zum Mit­glied der erwei­ter­ten Geschäfts­lei­tung ernannt.

Vor­stands­vor­sit­zen­der Joa­chim Haus­ner freut sich über die­se wei­te­re Per­so­nal­ver­än­de­rung: „Mit Tho­mas Schwarz als zwei­tem Ver­triebs­vor­stand stär­ken wir unse­re Markt­prä­senz in der Regi­on Bam­berg und set­zen damit das abso­lut rich­ti­ge Signal. Wir wer­den auch zukünf­tig von Sei­ten des Vor­stan­des nah an unse­ren Kun­den in der Regi­on sein und die per­sön­li­che Bezie­hung und das Ver­trau­en in unse­re Bank wei­ter aus­bau­en.“ Auf die Bit­te, sich selbst in einem Satz zu beschrei­ben, sagt Tho­mas Schwarz: „Ich bin ein Han­se­at auf gutem Weg zum Fran­ken – mit Herz und viel Lei­den­schaft fürs Bank­ge­schäft.“ Außer­halb der Bank trifft man ihn ent­we­der auf der Tri­bü­ne eines Hockey­fel­des, wo er bei Spie­len sei­ner bei­den Töch­ter mit­fie­bert. Oder im eige­nen Gar­ten – ganz im Sin­ne sei­ner Frau. Ist dann noch Zeit, lässt er sei­ner Krea­ti­vi­tät am Kla­vier frei­en Lauf.

Mit Blick auf sei­ne neue Auf­ga­be und sei­ne eige­nen Erwar­tun­gen betont er: „Die Regi­on Bam­berg wächst, behei­ma­tet eine Viel­zahl an erfolg­rei­chen Unter­neh­men und bie­tet eine hohe Lebens­qua­li­tät. Eine Regi­on mit Poten­zi­al und vie­len Chan­cen. Die­se wol­len wir nut­zen, um die Kun­den und Men­schen von der VR Bank Bam­berg-Forch­heim zu über­zeu­gen. Wir wol­len ein ver­läss­li­cher, kom­pe­ten­ter und zukunfts­fä­hi­ger Part­ner rund um das The­ma Finan­zen sein – ein­fach aus­ge­drückt: Die erste Wahl in der Region.“