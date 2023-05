Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen

Aus­ein­an­der­set­zung vor Diskothek

In der Nacht zum 01.05.2023 kam es in der Erlan­ger Innen­stadt vor einer Dis­ko­thek zu einem Dis­put zwi­schen zwei Män­nern im Alter von 39 und 27 Jah­ren. Schein­bar han­del­te es sich um eine Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen Gast und Tür­ste­her. Der 27Jährige war zuvor mehr­fach auf­ge­for­dert wor­den, die Dis­ko­thek zu ver­las­sen. Hier­aus ent­wickel­te sich eine Schub­se­rei. Der Mann blieb dabei unver­letzt, erlitt aber Schmer­zen. Eine ärzt­li­che Behand­lung war nicht von Nöten. Es soll in die­sem Zusam­men­hang auch zu ver­ba­len Belei­di­gun­gen und Dro­hun­gen gekom­men sein.

Kei­ner der bei­den Män­ner wies eine rele­van­te Alko­ho­li­sie­rung auf.

Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen bei­de Betei­lig­te wur­den eingeleitet.

In der Nacht zum 01. Mai kam es im Erlan­ger Stadt­ge­biet zu kei­nen merk­li­chen Stö­run­gen, die im Zusam­men­hang mit der Frei­nacht stan­den. Ledig­lich an einem Jugend­treff wur­den zwei Per­so­nen­grup­pen ange­trof­fen, unter denen es Mit­tei­lun­gen zur Fol­ge zu Ruhe­stö­run­gen und ver­ba­len Strei­te­rei­en kam. Den jun­gen Erwach­se­nen wur­den Platz­ver­wei­se ausgesprochen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Erlangen

Bei Kon­trol­le fal­sches Doku­ment aufgefunden

Am Sonn­tag­vor­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen ein ost­eu­ro­päi­sches Gespann auf der A3 in Fahrt­rich­tung Pas­sau. Bei der Über­prü­fung der aus­ge­hän­dig­ten Doku­men­te eines 19-Jäh­ri­gen Man­nes konn­ten die Beam­ten einen aus­län­di­schen Füh­rer­schein als Total­fäl­schung erken­nen und sicherstellen.

Nach Hin­ter­le­gung einer Sicher­heits­lei­stung konn­te der 19-Jäh­ri­ge sei­ne Rei­se letzt­lich fort­set­zen. Ihn erwar­tet ein Strafverfahren.

Bei­fah­rer mit Koka­in erwischt

Am frü­hen Sonn­tag­abend kon­trol­lier­ten Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen einen bri­ti­schen Klein­trans­por­ter auf der A3 in Fahrt­rich­tung Pas­sau. Bei der Durch­su­chung der per­sön­li­chen Gegen­stän­de konn­te beim Bei­fah­rer eine gerin­ge Men­ge Koka­in auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt werden.

Nach Hin­ter­le­gung einer Sicher­heits­lei­stung wur­de der 33-Jäh­ri­ge vor Ort ent­las­sen. Ihn erwar­tet ein Strafverfahren.

Haft­be­fehl vollstreckt

Im Rah­men einer Kon­trol­le durch eine Strei­fen­be­sat­zung der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen an der Rast­an­la­ge Aurach-Nord wur­de ein bestehen­der Haft­be­fehl gegen einen 37- Jäh­ri­gen Fah­rer eines Pkw bekannt.

Durch Zah­lung eines 4‑Stelligen Betra­ges konn­te er den Haft­be­fehl abwen­den und sei­ne Fahrt fortsetzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ein Bei­na­he-Unfall führ­te zu Widerstandshandlungen

Herolds­berg – Am Sonn­tag, 30. April 2023 gegen 11.35 Uhr, befuhr eine 64jährige Pkw- Fah­re­rin die Bun­des­stra­ße B2 und woll­te an der Abzwei­gung Herolds­berg-Süd nach Herolds­berg abbie­gen. Hier­bei über­sah sie ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug, das gera­de noch abbrem­sen konn­te, um einen mög­li­chen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Die Frau wur­de durch die Poli­zei zuhau­se ange­trof­fen. Da sie augen­schein­lich unter Alko­hol­ein­fluss stand, ord­ne­te die zustän­di­ge Staats­an­walt­schaft eine Blut­pro­be an. Hier­über war die Frau nicht erfreut und lei­ste­te Wider­stand gegen die Poli­zei­kräf­te. Erst mit Unter­stüt­zung wei­te­rer Kräf­te gelang es den Poli­zei­be­am­ten die Frau ins Poli­zei­fahr­zeug und zur Dienst­stel­le zu brin­gen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land hat meh­re­re Straf­ver­fah­ren gegen die Pkw-Fah­re­rin ein­ge­lei­tet. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter 09131/760–514 bei der Poli­zei in Utten­reuth zu mel­den. Ins­be­son­de­re sucht die Poli­zei den betei­lig­ten Autofahrer.

Sach­be­schä­di­gung in Baiersdorf

Bai­er­s­dorf – Am Sonn­tag, den 30.04.2023, gegen 15.00 Uhr, schos­sen 2 unbe­kann­te Jugend­li­che, ver­mut­lich mit einer Sof­ta­ir-Waf­fe, vom Pacè-Park aus, auf eine Woh­nungs­tür des dor­ti­gen Anwe­sens. Hier­bei wur­de die Woh­nungs­tür beschä­digt und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro. Fer­ner ver­fehl­te das Geschoss den Woh­nungs­in­ha­ber, der gera­de dabei war, die Woh­nungs­tür auf­zu­schlie­ßen nur knapp. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760514 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Wei­sen­dorf. Am 30.04.2023 um 22:00 Uhr wur­de ein 45-jäh­ri­ger auf einem Elek­tro-Skate­board ange­trof­fen. Das ver­meint­li­che Spiel­ge­rät fährt laut Her­stel­ler­an­ga­ben bis zu 47 km/​h. Da das Skate­board mit­tels eines Elek­tro­mo­tors ange­trie­ben und per Han­dy gesteu­ert wird, han­delt es sich jedoch tat­säch­lich um ein Kraft­fahr­zeug und nicht um ein Spiel­ge­rät. Vor­lie­gend hät­te eine Ver­si­che­rung abge­schlos­sen wer­den und eine Zulas­sung erfol­gen müs­sen. Zudem ist auch eine gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis erfor­der­lich, wel­che der Fah­rer zumin­dest besaß. Da sich der Mann jedoch nicht um die not­wen­di­gen For­ma­li­tä­ten bemüh­te, muss er nun mit einer Anzei­ge wegen feh­len­der Ver­si­che­rung und Zulas­sung rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Orts­ta­fel umgebogen

Hem­ho­fen – Unbe­kann­te haben offen­sicht­lich in der Frei­nacht ihre Kräf­te an der süd­li­chen Orts­ta­fel von Hem­ho­fen aus­ge­las­sen, es wur­de der Rohr­pfo­sten umge­bo­gen. Die Poli­zei ermit­telt wegen gemein­schäd­li­cher Sach­be­schä­di­gung und erbit­tet Hin­wei­se an die Poli­zei Höch­stadt unter 09193/63940.