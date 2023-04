Erik Konietz­ko begei­stert die evan­ge­li­sche Kir­chen­ge­mein­de in Dörf­les-Esbach und vie­le ande­re inter­es­sier­te Besucher

Pfar­re­rin Gabrie­le Töp­fer lud die gan­ze Gemein­de zum Lie­der­ma­cher­abend mit Erik Konietz­ko und Lena Schmied am Sonn­tag­abend, 23. April 2023, in die Kir­che ein. Bereits vor 5 Jah­ren war Erik Konietz­ko zu Gast in Dörf­les-Esbach. Damals noch vor einer klei­nen Fan­ge­mein­de. Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag war die Kir­che gut gefüllt und Eric und Lena, die auch pri­vat ein paar sind, begei­ster­ten das Publi­kum. Mit gefühl­vol­len, lei­sen Lie­dern began­nen die Künst­ler das Kon­zert. Erik Konietz­ko hat eige­ne Lied­tex­te geschrie­ben, singt aber auch Lie­der von bekann­ten Lie­der­ma­chern wie Kon­stan­tin Wecker, Rein­hard Mey, Wolf­gang Buck und Ger­hard Schö­ne, um nur ein paar zu nen­nen. Erik wech­selt immer wie­der zwi­schen Kla­vier und Gitar­re. Immer wenn er von sei­ner Part­ne­rin auf dem Alt­sa­xo­phon oder der Quer­flö­te beglei­tet wird schwebt eine ganz beson­de­re Stim­mung durch den Kirchenraum.

Sei­ne Oma Ruth, hier mit ihrem Bru­der, zeigt sich begei­stert von der Aku­stik in der Kir­che und natür­lich von den Dar­bie­tun­gen Ihres Enkels, der aus Bad Staf­fel­stein stammt, mitt­ler­wei­le aber in Würz­burg ein neu­es Zuhau­se gefun­den hat. Erik stu­diert Musik auf Lehr­amt und Kirchenmusik.

Er ging in Coburg im Alber­ti­num zur Schu­le, hier lern­te ihn Pfar­re­rin Gabrie­le Töp­fer ken­nen und dach­te sich gleich, den muss ich zu uns holen. Die Ev. Kir­che ver­an­stal­te­te vor Coro­na jedes Jahr im Juli eine Musik­rei­he „Kul­tur im Innen­hof“. Die­ses Jahr fin­det die­se Ver­an­stal­tung wegen vie­ler Feste und Ter­mi­ne im gan­zen Dorf nicht statt.

Tor­sten Dohna­lek und sei­ner Frau Tan­ja hof­fen, dass das Team der Ev. Kir­che Dörf­les-Esbach in 2024 wie­der „Kul­tur im Innen­hof“ orga­ni­siert. Sabi­ne Wei­bel­zahl und ihr Mann Uwe wol­len auch wie­der unter den Zuhö­rern sein: „Es war für mich und mei­nen Mann ein wun­der­vol­ler und ent­span­nen­der Abend“.

Auf die Fra­ge, wel­ches den Ihr Lieb­lings­lied des Abends sei, ant­wor­tet eine Besu­che­rin: „Groo­vi­ger Sil­va­ner“. Die­se Lied hat Erik selbst getex­tet und begei­stert damit natür­lich fast alle Franken.

Hier der Refrain: Und mei Vad­der sochdd nur: „Gla­a­ner, bring mer lie­ber an Sil­va­ner! Der Obnd is schee und die Aus­sichd geni­ol. Suwos hodd in dera Stodd doch kaaner.“

Den Lie­der­abend schlie­ßen die bei­den Künst­ler mit Rein­hard Mey: „Ich bring dich durch die Nacht“. Im schumm­ri­gen Licht der dezen­ten Kir­chen­be­leuch­tung ein Hoch­ge­nuss der ganz beson­de­ren Art.

Agnes Fischer