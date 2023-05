Ein­blicke und Nach­wuchs­kräf­te gewinnen

Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag mach­te sich Land­rat Johann Kalb zusam­men mit der Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses und der Fach­be­reichs­lei­te­rin der Wirt­schafts­för­de­rung ein Bild vom bun­des­wei­ten Akti­ons­tag „Girls‘ & Boys‘ Day“ in Alten­dorf und Hirschaid. Vor Ort bei der Fir­ma Loesch Ver­packungs­tech­nik GmbH + Co. KG in Alten­dorf hat­ten zehn Mäd­chen die Mög­lich­keit in den Beruf als Indu­strie­me­cha­ni­ke­rin bzw. Elek­tro­ni­ke­rin zu schnup­pern. Drei Mäd­chen pro­bier­ten sich bei der Soft­way AG in Hirschaid als Fach­in­for­ma­ti­ke­rin­nen sowie zwei Jun­gen als Kauf­mann für Büro­ma­nage­ment aus. Der Land­rat zeig­te sich begei­stert: „Hier eröff­nen sich für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler neue Berufs­fel­der, die sie viel­leicht gar nicht in Betracht gezo­gen hät­ten. Zugleich wer­ben die Unter­neh­men für Nach­wuchs­kräf­te – der Akti­ons­tag ist für bei­de Sei­ten ein Gewinn“.

Im Rah­men des Mäd­chen-Zukunfts­ta­ges kön­nen Schü­le­rin­nen in die IT, ins Hand­werk, in die Natur­wis­sen­schaf­ten oder in den Bereich Tech­nik schnup­pern, wäh­rend beim zeit­gleich statt­fin­den­den „Boys‘ Day“ Schü­ler Jobs in der Pfle­ge, im erzie­he­ri­schen Bereich und Dienst­lei­stun­gen oder in der Sozia­len Arbeit testen kön­nen. Der „Girls‘ & Boys‘ Day“ ist auch im Land­kreis Bam­berg so bekannt wie beliebt. Zahl­rei­che Unter­neh­men, Behör­den und Dienst­lei­stungs­be­trie­be bie­ten Mäd­chen und Jun­gen aller Schul­ar­ten ab der 5. Klas­se Ein­blicke in Berufs­fel­der, auf die viel­leicht nicht ihre erste Wahl gefal­len wäre. Beim „Girls‘ Day“ konn­ten die Teil­neh­me­rin­nen aus ins­ge­samt 134 ange­bo­te­nen Plät­zen wäh­len, beim Jun­gen-Zukunfts­tag stan­den 91 Plät­ze zur Auswahl.

Beim Rund­gang durch die bei­den Betrie­be mach­te sich Land­rat Johann Kalb ein Bild von den Arbeits­ab­läu­fen. „Ein super inter­es­san­ter Tag“, war das ein­hel­li­ge Fazit der teil­neh­men­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler auf Nach­fra­ge des Land­ra­tes. Der war auch begei­stert vom regen Inter­es­se der Nach­wuchs­kräf­te: „Ich sehe, Ihr seid mit gro­ßem Eifer und Enga­ge­ment bei der Sache und wer weiß, viel­leicht wird der heu­ti­ge Ein­blick für die eine oder den ande­ren von Euch zum künf­ti­gen Beruf…“. Den bei­den Fir­men sowie allen Unter­neh­men und Dienst­lei­stern im Land­kreis Bam­berg, die am bun­des­wei­ten Akti­ons­tag mit­mach­ten, galt sein herz­li­cher Dank für die Teil­nah­me: „Sie haben am heu­ti­gen Tag vie­len jun­gen Men­schen einen guten Impuls auf dem Weg der Berufs­ori­en­tie­rung gege­ben und den Blick auf die beruf­li­chen Mög­lich­kei­ten erweitert.“