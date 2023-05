Neu­es Seme­ster der Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung Bay­reuth star­tet im Okto­ber 2023

Den Haus­halt effi­zi­en­ter gestal­ten, Finan­zen im Griff haben, Fami­lie und Beruf unter einen Hut brin­gen. Dazu nach­hal­tig wirt­schaf­ten sowie regio­na­le Lebens­mit­tel krea­tiv und der Sai­son ent­spre­chend ver­ar­bei­ten. Dies und noch viel mehr wird in der ein­se­me­stri­gen Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung ver­mit­telt. Start des neu­en Seme­sters ist im Okto­ber 2023.

Wer­den auch Sie Pro­fi in der Ernäh­rung und Haushaltsführung

Die Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung Bay­reuth lädt im Vor­feld zu einem offe­nen Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag ein. Die­ser fin­det am Diens­tag, den 16. Mai 2023, von 15 bis 18 Uhr in den neu gestal­te­ten Unter­richts­räu­men an der Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 10 in 95447 Bay­reuth statt. Beim offe­nen Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag wer­den durch pra­xis­na­he Prä­sen­ta­tio­nen inter­es­san­te Ein­blicke in ver­schie­de­ne Unter­richts­fä­cher gege­ben und über Fort­bil­dungs­mög­lich­kei­ten im Berufs­feld Haus­wirt­schaft informiert.

Die Ein­la­dung rich­tet sich beson­ders an Inter­es­sen­tin­nen und Inter­es­sen­ten, die pro­fes­sio­nel­le Kennt­nis­se und Fer­tig­kei­ten zum Bei­spiel zu The­men der Ernäh­rung, der ratio­nel­len Haus­halts­füh­rung oder des nach­hal­ti­gen Han­delns im eige­nen Haus­halt gewin­nen möchten.

Mit haus­wirt­schaft­li­chem Abschluss beruf­lich durchstarten

Am Ende des Seme­sters steht der schu­li­sche Abschluss zur Fach­kraft für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung. Wei­ter­füh­rend kann man auch den Abschluss im Beruf Hauswirtschafter/​Hauswirtschafterin machen. Die­ser eröff­net viel­fäl­ti­ge Berufs­mög­lich­kei­ten als Fach- oder Füh­rungs­kraft z.B. in Pri­vat­haus­hal­ten, in Groß­haus­hal­ten oder in haus­wirt­schaft­li­chen Dienst­lei­stungs- und Serviceunternehmen.

Anmel­dung zum Infotag

Ihre Anmel­dung zum Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag rich­ten Sie bit­te bis 11. Mai an: Chri­sta Rei­nert-Heinz, christa.​reinert-​heinz@​aelf-​bm.​bayern.​de.