Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Dieb­stäh­le von Kupferkabel

Coburg. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­den an gleich zwei Bau­stel­len am Max-Böh­me-Ring in Coburg Kup­fer­ka­bel im Wert von ins­ge­samt ca. 300 Euro ent­wen­det. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum unbe­kann­ten Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Strom­ver­tei­ler­ka­sten aufgehebelt

Coburg. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de ein Strom­ver­tei­ler­ka­sten vor dem Spiel­wa­ren­la­den Schlei­er auf­ge­he­belt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 250 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung gegen Unbe­kannt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Mit Alko­hol am Steuer

Coburg. Am Sams­tag­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg im Hahn­weg in Coburg einen Pkw der Mar­ke Opel. In der Atem­luft des 61-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers konn­ten die Poli­zi­sten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,30 mg/​l. Auch am Ber­li­ner Platz in Coburg kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg einen Pkw der Mar­ke Volks­wa­gen und stell­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch beim 19-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer fest. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 0,34 mg/​l. Bei­de Män­ner erwar­tet nun ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot und ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­gangs­tü­re beschädigt

STOCK­HEIM – Am Frei­tag zwi­schen 18 und 21 Uhr wur­de am Anwe­sen Bam­ber­ger Stra­ße 2 die Schei­be der hin­te­ren Ein­gangs­tür durch unbe­kann­te Per­son beschä­digt. Der ver­ur­sach­te Scha­den beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht?

Anhal­tung missachtet

KRO­NACH – Am Sonn­tag gegen 02.10 Uhr igno­rier­te der Fah­rer eines BMW die Anhal­te­si­gna­le der Poli­zei­strei­fe und ver­such­te sich der Kon­trol­le zu ent­zie­hen. Mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit war er im Stadt­ge­biet unter­wegs und konn­te kur­ze Zeit spä­ter gestoppt wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Über­prü­fung stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ein­fluss fest und ver­an­lass­ten eine Blut­ent­nah­me. Der Vor­fall dürf­te füh­rer­schein­recht­li­che Kon­se­quen­zen nach sich ziehen.

Wohn­haus geriet in Brand

KRO­NACH. Eine ver­letz­te Per­son und rund 100.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Wohn­haus­bran­des vom Sams­tag­nach­mit­tag in Kronach.

Gegen 17 Uhr ging die Mit­tei­lung über das Feu­er bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Coburg ein. Als die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei ein­tra­fen, stand die Dach­ge­schoss­woh­nung in der Kau­lang­er­stra­ße bereits in Vollbrand.

Alle Anwe­sen­den konn­ten sich recht­zei­tig ins Freie ret­ten. Bis auf einen 46-jäh­ri­gen Mann, der eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung erlitt, blie­ben alle unver­letzt. Er kam zur wei­te­ren Behand­lung in ein Krankenhaus.

Die alar­mier­te Feu­er­wehr hat­te den Brand rasch gelöscht. Den­noch wur­de das Mehr­fa­mi­li­en­haus stark beschä­digt und es ent­stand nach ersten Schät­zun­gen ein Sach­scha­den von über 100.000 Euro. Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst aus Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Ursa­che des Feu­ers übernommen.

Die Kau­lang­er­stra­ße sowie die Kreuz­berg­stra­ße waren für die Dau­er der Lösch­ar­bei­ten kom­plett gesperrt.