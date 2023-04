Zu Gast an der Ostseeküste

Für medi bay­reuth geht es am 32. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga rund 550 Kilo­me­ter hoch hin­auf in den Nor­den Deutsch­lands. Im vor­letz­ten Aus­wärts­spiel die­ser Serie ist die Mann­schaft von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic am Sonn­tag Gast der Rostock Seawolves.

Auch wenn seit dem letz­ten Spiel­tag der Abstieg für medi bay­reuth fest­steht, wird das Team um Kapi­tän Basti­an Dor­eth die Sai­son natür­lich pro­fes­sio­nell zu Ende spie­len und noch­mals ver­su­chen, in der Han­se- und Uni­ver­si­täts­stadt dem Aus­wärts­er­folg von Frank­furt einen wei­te­ren fol­gen zu las­sen. Tip-Off in der Rostocker Stadt­Hal­le ist am Sonn­tag um 15:00 Uhr (live auf Magen­ta Sport).