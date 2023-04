Zum 10jährigen Ver­eins­ju­bi­lä­um der Häus­ner Böl­ler­schüt­zen lud der Ver­ein am ver­gan­ge­nen Sonn­tag zum dies­jäh­ri­gen Gau­b­öl­ler­tref­fen Ober­fran­ken-West in den Grei­fen­hof ein. Der Ein­la­dung folg­ten 25 Böl­ler­grup­pen mit ins­ge­samt 150 Schüt­zen, die nach einer Kom­man­dan­ten­be­spre­chung mit einem Schüt­zen­um­zug auf die Anhö­he nörd­lich von Hau­sen zogen. Dort wur­den unter der Lei­tung des stell­ver­tre­ten­den Lan­des­böl­ler­re­fe­ren­ten Adolf Reusch sechs Schuss­fol­gen geböl­lert. Das Kom­man­do für den abschlie­ßen­den Salut gab der Schirm­herr der Ver­an­stal­tung, der 1. Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Hau­sen Bernd Ruppert.

Nach dem erfolg­rei­chen Böl­ler­schie­ßen ging es gemein­sam zurück in den Grei­fen­hof, wo der Musik­ver­ein Herolds­bach das Fest musi­ka­lisch umrahm­te. Nach den Gruß­wor­ten wur­den die anwe­sen­den Grün­dungs­mit­glie­der Juli­an Wer­ner, Ste­phan Sin­ger, Dani­el Nickel, Mat­thi­as Mül­ler, Ste­fa­nie Sin­ger und Rai­ner Wer­ner vom 1. Vor­stand Tho­mas Den­ner­lein mit dem Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Sport­schüt­zen­bun­des für ihre 10jährige Mit­glied­schaft aus­ge­zeich­net. Bestes Wet­ter, sehr gute Stim­mung und viel Inter­es­se am tra­di­tio­nel­len Böl­ler­schie­ßen lie­ßen die Ver­an­stal­tung zu einem vol­len Erfolg für alle Betei­lig­ten werden.