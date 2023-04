Mit frei­em Ein­tritt am Öff­nungs­tag star­ten die Erlan­ger Bäder in die Frei­bad­sai­son 2023! Im Röthel­heim­bad geht es bereits am Mon­tag, 1. Mai 2023 los, das Frei­bad West öff­net dann am 13. Mai 2023 die Türen.

Der letz­te Bade­tag in der Han­nah-Stock­bau­er-Hal­le ist der Sonn­tag, 30. April 2023. Am Wochen­en­de 6./7. Mai 2023 fin­det die Süd­deut­sche Jugend­mei­ster­schaft in der Han­nah-Stock­bau­er-Hal­le statt. Wäh­rend die­ser Schwimm­ver­an­stal­tung steht das Frei­bad zu den nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten zur Ver­fü­gung. Eine klei­ne Aus­nah­me gibt es im Mai für die Han­nah-Stock­bau­er-Hal­le; sie ist bis zum 25. Mai 2023 jeweils am Diens­tag und Don­ners­tag von 6.30 bis 9 Uhr geöff­net. An die­sen Tagen öff­net das Frei­bad dann erst um 10 Uhr.

Im Erlan­ger West­bad endet die Hal­len­bad­sai­son am 30. April 2023.