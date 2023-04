In der Gemein­de Mem­mels­dorf soll eine Natur- und Umwelt­grup­pe ins Leben geru­fen werden.

Bei einem ersten Tref­fen am 4. Mai 2023 um 19.00 Uhr in der Gast­stät­te Hum­mel, Mer­ken­dorf soll sich in locke­rer Run­de über mög­li­che Akti­vi­tä­ten einer Natur- und Umwelt­grup­pe aus­ge­tauscht und näch­ste Schrit­te geplant wer­den. Als Anre­gung wird Dr. Thea Stäu­del von der AG „Bau­NACH­hal­tig­keit“ von deren Enga­ge­ment in Bau­nach berich­ten. Auch der BUND Natur­schutz wird Bei­spie­le sei­ner Orts­grup­pen ein­brin­gen. Wer sich dafür inter­es­siert, ist von den Ver­an­stal­tern herz­lich eingeladen.