Nach­dem bereits in den ver­gan­ge­nen Jah­ren die Zer­ti­fi­zie­rung von Natur­gär­ten vom Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge zusam­men mit der Kreis­fach­be­ra­tung auf gro­ßen Anklang stieß, wird die­se Bera­tungs- und Aner­ken­nungs­mög­lich­keit auch heu­er angeboten.

Bera­ten las­sen kann sich jeder Gar­ten­be­sit­zer, die Aus­zeich­nung erhält dann der, der sei­nen Gar­ten nach bestimm­ten öko­lo­gi­schen Grund­sät­zen bewirt­schaf­tet. Als Muss-Kri­te­ri­en gehö­ren dazu der Ver­zicht auf che­mi­sche Pflan­zen­schutz­mit­tel und die Ver­mei­dung von Torf und Mine­ral­dün­ger. Außer­dem muss der Gar­ten ver­schie­de­ne Lebens­räu­me auf­wei­sen, zum Bei­spiel Bäu­me und Sträu­cher, Trocken- oder Feucht­be­rei­che mit ent­spre­chen­der Bepflan­zung, einen Nutz­gar­ten oder auch eine Blu­men­wie­se. Im Vor­der­grund steht also nicht die Ästhe­tik, son­dern das Wie – also wie wird der Gar­ten bewirt­schaf­tet. Ein gepfleg­ter Gar­ten kann genau­so die öko­lo­gi­schen Kri­te­ri­en erfül­len wie ein eher wilder.

Wer sei­nen Gar­ten ent­spre­chend bera­ten und/​oder zer­ti­fi­zie­ren las­sen möch­te, der mel­det sich dazu in der Umwelt­sta­ti­on in Weis­main bei Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer an (Tele­fon 09575 – 921455, umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de). Für Mit­glie­der von Gar­ten­bau­ver­ei­nen ist die Zer­ti­fi­zie­rung kosten­los. Hier über­nimmt der Kreis­ver­band und der Lan­des­ver­band die ent­ste­hen­den Kosten. Bei Nicht­mit­glie­dern wird eine Gebühr von 80 EUR erho­ben; die Abrech­nung erfolgt über den Baye­ri­schen Lan­des­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge. Die Zer­ti­fi­zie­rung erfolgt im Rah­men eines ca. ein­stün­di­gen Bera­tungs­ge­sprä­ches, zu dem zwei geschul­te Mit­glie­der der Kreis­ver­bands-Vor­stand­schaft in den jewei­li­gen Gar­ten kom­men. Die erfolg­rei­che Aner­ken­nung wird mit einer Natur­gar­ten-Pla­ket­te und einer Urkun­de beschei­nigt. Die Bera­tungs­ge­sprä­che in den Gär­ten sol­len im Juni und Juli durch­ge­führt wer­den. Mit der Natur­gar­ten-Initia­ti­ve „Bay­ern blüht – Natur­gar­ten“ zielt der Gar­ten­bau-Ver­band ins­ge­samt auf mehr Öko­lo­gie und weni­ger Ver­ar­mung in den Gär­ten ab. Alle Kri­te­ri­en, wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Bil­der aus zer­ti­fi­zier­ten Gär­ten der ver­gan­ge­nen Jah­re gibt´s auf der Home­page des Kreis­ver­ban­des unter www​.lan​des​pfle​ge​-lich​ten​fels​.de.