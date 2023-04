BAM­BERG. In der Nacht auf Sams­tag ver­such­ten zwei unbe­kann­te Män­ner einen hoch­wer­ti­gen Audi im Stadt­teil Wil­densorg zu steh­len. Ein Zeu­ge schritt ein und ver­hin­der­te den Dieb­stahl. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Gegen 0.30 Uhr bemerk­te der 50-Jäh­ri­ge in der Stra­ße „Schlag­feld­weg“ zwei ver­däch­ti­ge, dun­kel geklei­de­te Män­ner, die sich an einem Audi, SQ7, zu schaf­fen mach­ten. Dar­auf­hin ging der Mann auf die Täter zu, wor­auf­hin die­se in ihren dun­kel­blau­en Alfa Romeo, Giu­lia, mit den Kenn­zei­chen „BA-HZ82“, stie­gen. Wie sich im Nach­hin­ein her­aus­stell­te, hat­ten die bei­den Män­ner die Kenn­zei­chen zuvor in der Gise­lastra­ße von einem Opel Astra ent­wen­det. Als sich der Zeu­ge den Tätern in den Weg stell­te, fuh­ren sie los und ver­letz­ten den Mann leicht am Fuß. Dar­auf­hin schlug der Zeu­ge mit einem Base­ball­schlä­ger gegen die Wind­schutz­schei­be, so dass die­se beschä­digt wur­de. Anschlie­ßend flüch­te­ten die jun­gen Män­ner mit dem Alfa Romeo. Der 50-Jäh­ri­ge ver­stän­dig­te über Not­ruf die Polizei.

Im Rah­men der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te eine Poli­zei­stei­fe das Flucht­fahr­zeug in Ste­gau­rach sich­ten und die Ver­fol­gung auf­neh­men. Als die Auto­die­be die Beam­ten bemerk­ten, rasten sie mit hoher Geschwin­dig­keit in Rich­tung Hart­lan­den davon. In Gras­manns­dorf ver­schwan­den sie aus dem Sicht­feld. Alle Such­maß­nah­men nach dem Flucht­fahr­zeug ver­lie­fen negativ.

Die bei­den Män­ner sol­len etwa 20 Jah­re alt, cir­ca 175 Zen­ti­me­ter groß und schlank gewe­sen sein. Zudem tru­gen sie schwar­ze Kapuzenpullover.

Die Kri­po­be­am­ten fragen:

Wer hat im Zeit­raum von Frei­tag, 20 Uhr, bis Sams­tag, 0.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen im Baben­ber­ger Vier­tel gemacht oder konn­te womög­lich den Dieb­stahl der Kenn­zei­chen „BA-HZ82“ in der Gise­lastra­ße beobachten?

Wer hat in der Nacht auf Sams­tag, gegen 0.30 Uhr, die unbe­kann­ten Män­ner in der Stra­ße „Schlag­feld­weg“ oder in der nähe­ren Umge­bung beob­ach­ten können?

Wer kann Anga­ben zur Flucht der bei­den Män­ner im Alfa Romeo machen?

Wer kann Anga­ben zum einem Alfa Romeo, Giu­lia, mit beschä­dig­ter Wind­schutz­schei­be machen?

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.