Bei der Vor­stands­wahl in Herolds­bach hat die Kreis­frau­en­uni­on ihre Vor­sit­zen­de. Tan­ja Her­bert-Nebe wie­der­ge­wählt. Sie wur­de mit 98 Pro­zent Zustim­mung aller Dele­gier­ten für wei­te­re 2 Jah­re im Amt bestätigt.

Die Vor­stand­schaft kom­plet­tie­ren ihre 4 Stell­ver­tre­te­rin­nen Mar­ti­na Heben­danz, Bir­git Knör­lein, Danie­la Neu­bau­er und Julia Pfeufer.

Mar­ga Los­karn wur­de wie­der als Schatz­mei­ste­rin bestä­tigt, eben­so wie Schrift­füh­re­rin Hed­wig Güthlein.

MdL Micha­el Hof­mann bedank­te sich bei der Kreis­frau­en­uni­on im Gruß­wort für die gute Arbeit. Vor allem die Unter­stüt­zung sozia­ler Pro­jek­te hob er her­vor. Am 2. Mai 2023 gibt’s eine Ladies­Lounge in Forch­heim um 18:30 Uhr bei Anto­nella am Marktplatz.