Die Pal­lia­tiv­sta­ti­on am Kli­ni­kum Bay­reuth fei­ert am kom­men­den Mitt­woch, 3. Mai, ihr 20-jäh­ri­ges Jubi­lä­um mit einem abwechs­lungs­rei­chen Festprogramm.

Das Team der Pal­lia­tiv­sta­ti­on, The­ra­peu­ten und Ehren­amt­li­che wer­den an die­sem Abend sich und ihre Arbeit vor­stel­len. Es wird Vor­trä­ge von Mit­ar­bei­ten­den und Ange­hö­ri­gen geben und viel Gele­gen­heit, mit­ein­an­der ins Gespräch zu kom­men. Dabei wird vor allem klar wer­den: Pal­lia­tiv­me­di­zin und – pfle­ge, so wie sie hier jeden Tag statt­fin­det, gelingt nur, wo medi­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Kom­pe­tenz, Enga­ge­ment und Ehren­amt zusammenkommen.

MEN­SCHEN, PRO­JEK­TE, LEBENS­WER­TE – Was war, was wird, was tun wir?

Mitt­woch, 3. Mai, 17 bis 19 Uhr

Das ZEN­TRUM, Äuße­re Bad­stra­ße 7a