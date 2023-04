Ter­min 1. Mai 2023 von 9:00 bis 17:00 Uhr

UNSER STAND­ORT IST DER PARK­PLATZ GEGEN­ÜBER DEM BAHNHOF

Die ÖDP will bei die­ser Gele­gen­heit auf die seit Jah­ren dahin­düm­peln­de Nicht­er­fül­lung der Kli­ma­zie­le durch sträf­li­che Ver­nach­läs­si­gung des Schie­nen­ver­kehrs hin­wei­sen, vor allem auch durch die Ver­hin­de­rungs­po­li­tik von loka­len Poli­ti­kern. Mit faden­schei­ni­gen Argu­men­ten und unwah­ren Fak­ten wird ein sinn­vol­ler Aus­bau des loka­len Schie­nen­ver­kehrs blockiert. Damit kann die Trans­for­ma­ti­on der Mobi­li­tät nicht gelingen.

Aktu­ell möch­te die ÖDP auch für ihre Peti­ti­on „Takt­lücke Hof – Bad Steben am Abend schlie­ßen“ auf Chan​ge​.org wer­ben und wei­te­re Unter­stüt­zer gewin­nen. Das kön­nen z.B. Schü­ler und Azu­bis sein, die unter der Woche eine lan­ge Zeit auf die letz­te Bahn­ver­bin­dung nach Bad Steben war­ten müs­sen. Das neue 49- bzw. 29-Euro-Ticket macht es nun viel­leicht gera­de für die­se Ziel­grup­pe inter­es­sant, künf­tig die Bahn zu nutzen.

Nach­dem bereits am ver­gan­ge­nen Sonn­tag eine Akti­on zum Radent­scheid Bay­ern statt­ge­fun­den hat, will die ÖDP auch hier­zu ihre Unter­stüt­zung stär­ker in den Fokus rücken. Es muss end­lich eine siche­re Infra­struk­tur für Rad­fah­rer geschaf­fen wer­den, die den Namen auch ver­dient. Jeder töd­li­che Rad­un­fall ist einer zu viel. Die Rad­we­ge in Hof und Umland kön­nen wohl nur als schlech­tes Bei­spiel die­nen. Bäu­me mit­ten auf Rad­we­gen, und Fahr­rad­spu­ren viel zu schmal für not­wen­di­ge Sicherheitsabstände.

Die ÖDP Bay­ern hat die Peti­ti­on „Bay­erns Tie­re brau­chen eine Stim­me!“ für das Tier­wohl und einen Tier­schutz­be­auf­trag­ten zum Schutz der Wild-„Nutz“- und Haus­tie­re gestar­tet. Seit Jahr­zehn­ten wird hier zu wenig oder gar nichts getan, um z.B. das Leid der Tie­re in Mas­sen­tier­hal­tun­gen zu verbessern.

Die Peti­tio­nen kann man vor Ort unter­schrei­ben, oder auch Online dar­an teilnehmen.

Der Ver­ein Höl­len­netz wird zur glei­chen Zeit am Bahn­steig mit einem Pavil­lon prä­sent sein, um eben­falls zur kli­ma­schüt­zen­den und ener­gie­tech­ni­schen Not­wen­dig­keit des Lücken­schlus­ses der Höl­len­tal­bahn zu informieren.