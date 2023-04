LAUF­VER­AN­STAL­TUNG „ADI­ZE­RO: ROAD TO RECORDS“ SCHRÄNKT ÖPNV EIN

Am Sams­tag, den 29. April 2023, fin­det die Pro­fi-Lauf­ver­an­stal­tung „adi­Ze­ro: Road to Records“ der Fir­ma adi­das statt. Auf­grund von Sper­run­gen ein­zel­ner Stra­ßen­ab­schnit­te für den Lauf kann die Bus­li­nie 123 die Hal­te­stel­le „Olym­pia­ring Süd“ an die­sem Tag lei­der nicht anfah­ren. Die­se muss entfallen.