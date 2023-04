Roya­le Zei­ten sind im Mai ange­bro­chen: Die Bay­reu­ther Resi­denz­ta­ge im April und Mai erin­nern an die Glanz­zei­ten im mark­gräf­li­chen Barock der Königs­toch­ter Wil­hel­mi­ne, die erste Krö­nung im bri­ti­schen Königs­haus seit knapp 70 steht am ersten Mai­wo­chen­en­de an und das alles in dem Monat, der nach mit­tel­al­ter­li­cher Tra­di­ti­on der Him­mels­kö­ni­gin Maria gewid­met ist. Das alles war Grund genug, einen Abend mit könig­li­chen Wor­ten und Klän­gen in der Stadt­kir­che zu pla­nen. ‚Gekrön­te Häup­ter‘ heißt das For­mat, zu dem wir gemein­sam mit dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V. (EBW) am 4. Mai um 19 Uhr in die Stadt­kir­che ein­la­den. KMD Micha­el Dorn spielt an der Orgel – die nicht umsonst die Köni­gin der Instru­men­te genannt wird – fest­lich-pas­sen­de Musik und lei­tet den Posau­nen­chor ent­spre­chend an. Pfar­re­rin Dr. Ange­la Hager vom EBW und Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall haben dazu Tex­te aus­ge­sucht und vor­be­rei­tet, die von Kro­nen und könig­li­chen Din­gen spre­chen. Ein beson­de­res High­light ist der Besuch von Anto­nia Ein­zin­ger, die im Febru­ar 2023 zur ‚Miss Deutsch­land‘ gekrönt wur­de. In einem Inter­view wird die in Bay­reuth woh­nen­de Lehr­amts­stu­den­tin u.a. etwas dazu sagen wie es ist, eine sol­che Kro­ne zu tra­gen, was es bedeu­tet, reprä­sen­ta­ti­ve Auf­ga­ben zu erfül­len und inwie­fern ihre christ­li­che Hal­tung sie in ihrem Amt als Schön­heits­kö­ni­gin prägt. Der Ein­tritt ist frei.