Der Gäste­füh­rer­ver­ein „Frän­ki­sche Schweiz“ reprä­sen­tiert aktu­ell 58 Gäste­füh­rer im Raum Frän­ki­sche Schweiz, Forch­heim und Bam­berg. Die Zusam­men­set­zung der zer­ti­fi­zier­ten Gäste­füh­rer ist sehr viel­fäl­tig. Es gibt im Ver­ein Gäste­füh­rer aus Bam­berg und aus Forch­heim, Natur- und Wan­der­füh­rer, Kir­chen­füh­rer, Kul­tur­füh­rer, Muse­ums­füh­rer und Genuss­bot­schaf­ter. Mög­li­che Spra­chen für bestimm­te Füh­run­gen sind Eng­lisch, Fran­zö­sisch, Ita­lie­nisch, Spa­nisch und Pol­nisch. Die Zie­le des Ver­eins sind, den nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus zu för­dern und die Inter­es­sen sei­ner Mit­glie­der zu ver­tre­ten, sowie deren wei­te­re Qua­li­fi­zie­rung zu ermöglichen.

Auf der Mit­glie­der­ver­samm­lung am 20. April 2023 in Forch­heim wur­de ein neu­er Vor­stand gewählt. Erster Vor­sit­zen­de ist Max Falk aus Egloff­stein, zwei­ter Vor­sit­zen­der ist Dani­el Sau­er aus Forch­heim. Die bei­den lösen Lore Kle­mann aus Bam­berg und Ulri­ke Bai­er aus Forch­heim ab. Chri­stia­ne Hart­mann löst als Kas­sen­prü­fe­rin Wolf­gang Hart­mann ab. Eli­sa­beth Bai­er bleibt wei­ter­hin die Kassenwartin.

Der Ver­ein ist Mit­glied im BVGD (Bun­des­ver­band der Gäste­füh­rerfüh­rer Deutsch­lands e.V., www​.bvgd​.org), dem Dach­ver­band regio­na­ler Gäste­füh­rer-Orga­ni­sa­tio­nen in Deutsch­land. In ihm sind etwa 7500 Gäste­füh­rer in 245 Städ­ten und Regio­nen vertreten.

Der neue Vor­stand hat es sich vor allem zunächst zur Auf­ga­be gemacht, die Kom­mu­ni­ka­ti­on im Ver­ein wie­der zu inten­si­vie­ren, da dies wäh­rend der Coro­na­zeit natur­ge­mäß etwas ver­nach­läs­sigt wur­de. Hier­zu sol­len regel­mä­ßi­ge, inter­ne Tref­fen für die Ver­eins­mit­glie­der orga­ni­siert wer­den, die sich durch gegen­sei­ti­ge Füh­run­gen und Vor­trä­ge sozu­sa­gen gegen­sei­tig wei­ter­bil­den. Bis eine eige­ne E‑Mail-Adres­se für den Ver­ein geschaf­fen ist, ist Max Falk unter max.falk@t‑online.de der Ansprech­part­ner.