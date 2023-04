Etwa 6,1 Pro­zent der Men­schen im Alter von 70 bis 79 Jah­ren sind von schwe­ren Depres­sio­nen betrof­fen, leich­te­re Depres­sio­nen lie­gen bei älte­ren Men­schen sogar zwei bis drei Mal so häu­fig vor wie bei Jün­ge­ren. Für die Betrof­fe­nen geht damit ein erheb­li­cher Ver­lust an Lebens­qua­li­tät ein­her, gleich­zei­tig ist das sozia­le Umfeld im Umgang oft über­for­dert und fühlt sich ohn­mäch­tig. Um die­ser Situa­ti­on ent­ge­gen­zu­wir­ken, ver­mit­telt Alex­an­dra Pape von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter in einem zwei­stün­di­gen Vor­trag Grund­la­gen­wis­sen zum Krank­heits­bild der Depres­si­on im Alter, zur Ent­ste­hung und Behand­lung sowie zum hilf­rei­chen Umgang mit Betroffenen.

Der kosten­lo­se Vor­trag wird orga­ni­siert von Bir­git Pohl von der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Forch­heim und fin­det in der Dia­ko­nie-Vil­la, May­er-Fran­ken-Stra­ße 40 in Forch­heim statt. Es wird um Anmel­dung gebe­ten unter Tel. 09191 6156071 oder per Mail an b.​pohl@​dwbf.​de.